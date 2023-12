Regatas jugará un importante torneo en la ciudad de Rosario

En pileta de GER se disputarán las finales de las tiras Sub 17, y Regatas de Santa Fe será uno de los protagonistas

Regatas de Santa Fe jugará en Rosario las finales de las tiras Sub 17.

El club de Regatas de Santa Fe se prepara para jugar la última competencia de la actual temporada, la cual ha sido muy intensa y muy positiva. Se trata de las finales de la tira Sub 17, competencia que se llevará a cabo en la pileta de Gimnasia y Esgrima de Rosario, ubicada en el parque de la Independencia. El equipo lagunero, de histórica trascendencia en esta disciplina, será uno de los protagonistas.

La competencia dará comienzo este viernes 20, a las 20, con el cruce entre Gimnasia y Esgrima de Rosario, y el Club Atlético Provincial de Rosario. En la jornada del sábado, a la mañana, en Sub 15, jugará Gimnasia y Esgrima con Provincial de Rosario, y en Sub 17, Provincial de Rosario se medirá con Regatas de Santa Fe. El sábado, a las 19, Regatas de Santa Fe jugará ante Gimnasia y Esgrima de Rosario.

El plantel lagunero compitió recientemente en el Campeonato Nacional Argentino Sub 17, el cual se llevó a cabo en la piscina de GER en el parque de la Independencia logrando ubicarse en la cuarta posición, mejorando la performance cosechada en la edición anterior de invierno. En dicho certamen derrotó 9 a 7 a Provincial de Rosario, y perdió ante Progre 4 a 3 en la definición por penales luego de haber empatado 9 a 9, cayó ante GER 11 a 10, y ante Provincial por un apretado 9 a 8.

El plantel lagunero tiene como entrenadores a Mateo Freyre y Mateo Rodríguez, y está integrado por los siguientes jugadores: Nicolás Villamayor, Alejo Barbosa, Matías Brigada, Santiago Marín, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Mora Martínez, Cristóbal Bergagna, Nehuén Piedrabuena, Matías Picatto, Mateo López, Lázaro Mamani y Mateo Trossero.

"Para el club fue un año muy productivo, no solamente hablando de la Primera, sino que en general. Logramos podio en casi todas las categorías. Incluso ahora vamos a ir a pelear en la pileta de Gimnasia y Esgrima de Rosario las finales de las tiras con la categoría Sub 17. Allí esperamos hacer un buen papel, estar en el podio, y porque no podernos traernos el campeonato" sostuvo Mateo Freyre.

El entrenador y jugador lagunero manifestó que "en lo que es la cantera del club hemos tenido buenos resultados. Resaltando que no menos importante es haber cosechado dos campeonatos con la categoría Sub 15, en el mismo año, y después el título de la copa de Oro de Primera B, que sería una especie de reserva en nuestra pileta. Seguimos creciendo mucho, tenemos muchos chicos en las categorías más pequeñas junto a la escuelita".

"Lo que viene desde abajo está todo en orden, todo en crecimiento, seguimos creciendo en la conformación de los cuerpos técnicos, con mucho trabajo de la subcomisión de waterpolo, y el lógico acompañamiento, el cual es fundamental, de la comisión central del club. Nos tratan de dar una mano en todo momento, con lo cual el balance para Regatas es muy positivo" indicó el jugador que ha sido elegido en esta temporada, como jugador, el mejor en varios partidos de la Liga de Honor.

El Club de Regatas de Santa Fe tiene una larga tradición e historia en este deporte acuático, tanto a nivel local como nacional, aportando a lo largo de su centenaria historia numerosos jugadores y jugadoras a los seleccionados nacionales. Tal es el caso de Eduardo Bonomo en la selección mayor masculina, que logró medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.