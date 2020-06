A pesar de estar en fase de distanciamiento siguen las restricciones en el transporte

A pesar del anuncio presidencial que le permitió a la ciudad de Santa Fe pasar de la fase cuatro de aislamiento a la de distanciamiento social preventivo y obligatorio, en la capital provincial solo los trabajadores esenciales pueden utilizar el servicio de colectivos.

En diálogo con UNO Santa Fe, el subsecretario de Movilidad y Transporte en Municipalidad, Lucas Crivelli, dijo que en cuanto al transporte "pasar al distanciamiento no cambia nada" porque se sigue con el criterio de "que se viaje con todos los pasajeros sentados". Además el funcionario aseguró que continúan las medidas de protección para choferes, las medidas de higiene en los colectivos –con tres limpiezas mínimas del interior del coche por día–, aunque reconoció que se van incrementando de a poco las frecuencias a medida que se van habilitando actividades.

La implementación de la cuarentena hizo que baje mucho la cantidad de pasajeros diarios en el subsistema de colectivos que pasó de las 145.000 personas que viajaban en un día hábil normal a los 20.000 promedio que hubo esta semana.

"Es un 85 por ciento abajo de lo que debería ser. La mayoría de las actividades que se incorporan van requiriendo que no se utilice el transporte público, tal como sucedió cuando se firmó el convenio con Uocra que requiere que los obreros de la construcción no utilicen el transporte público para ir a trabajar; lo mismo sucedió con empleadas domésticas y comercios. Si bien a la larga va a ser insostenible, hoy las medidas respecto al transporte público son las mismas. Los taxis y remises van teniendo más actividad, pero siguen con la restricción de dos pasajeros por coches", especificó Crivelli.

El funcionario reconoció que son restricciones que están más autoimpuestas que la posibilidad que tendrá la Municipalidad de hacerlas cumplir porque "no se puede controlar a 2.000 taxis y remises todos los días".

"Para los que no son trabajadores esenciales está recomendado la no utilización del transporte", afirmó y luego deslizó: "De todos modos hay situaciones donde la gente no tiene otro tipo de movilidad ni los recursos económicos para hacerlo y en esos casos entendemos que utilice el transporte público. Pero siempre se priorizan estas restricciones".

El funcionario también aclaró que en la ciudad de Santa Fe el transporte se mueve mucho con la actividad administrativa del Estado y los escolares. "Entre los dos estamos entre el 45 y el 50% de los usuarios de transporte. Así se restablecieran todas las actividades, hasta que no vuelva toda la administración pública y la actividad escolar vamos a tener un transporte menguado ya que como máximo estaría trabajando con un 40 por ciento de la capacidad de un día normal", dijo.

Al ser consultado si el ingreso a la fase de distanciamiento social de la ciudad de Santa Fe no le da más autonomía a la ciudad y a la provincia en la toma de decisiones, Crivelli dijo: "Provincia cuando determina el inicio de actividades para el Gran Santa Fe y el Gran Rosario está poniendo estas disposiciones de no utilizar el transporte público. Eso ya no es tanto una cuestión de oferta del sistema de transporte si no más una restricción que está poniendo provincia. Nosotros adaptamos el servicio y vamos solicitando ya en esta etapa una incorporación de mayor frecuencia a medida que se van habilitando las actividades porque siempre algo va incrementando el servicio".

colectivos coronavirus.jpg En Santa Fe el transporte público sigue siendo de uso exclusivo para los trabajadores esenciales y debe mantener las medidas de cuidado para los choferes. Prensa Santa Fe Capital.

En ese sentido, hay datos que solventan las palabras. Según datos de la Subsecretaría de Movilidad de la Municipalidad hoy se incrementó en un 45 por ciento la cantidad de colectivos que circulan en horario pico respecto de la cantidad de coches que había en la fase 1 de la pandemia.

Además, Crivelli aclaró que "se da una situación particular" que es que cambió el horario pico. Antes la mayor circulación de personas en el subsistema se daba a partir de las 6.50 horas y hasta las 8.15. Mientras que ahora el horario pico se da a partir de las 8.30 y hasta las 10 y ahí baja, aunque no tanto como antes que bajaba un 30 por ciento, y se activa nuevamente a partir de las 13.

Por último el funcionario reveló una solicitud que están haciendo a provincia y al sector privado que es analizar la posibilidad de que a medida que se vayan abriendo actividades también haya una progresividad en el horario de ingreso del personal. "Ya no es lógico que todos ingresen en un mismo horario y se puede pensar que haya personas que ingresen a las 7, otros a las 7.30, otros a las 8. Tener una progresividad horaria va a permitir una mejor calidad de servicio y una mayor seguridad sanitaria", concluyó.