Mariana Maglianese es directora del Programa de Vectores del Ministerio de Salud de la provincia. En diálogo con UNO en la Radio, programa que se emite por Sol 91.5, sostuvo en relación a la invasión de grillos que se presentó por "condiciones ambientales que generan una eclosión, un nacimiento de huevos por arriba de lo normal, o por arriba de lo que estamos acostumbrados".

Ademas, aclaró que es normal que se dé este tipo de procesos: "Al haber temperaturas muy altas, lluvias intermitentes y bastante seguidas, hace que los huevos que están colocados para madurar a lo largo de todo el verano, se desarrollan en el transcurso de pocos días y obviamente habrá mas cantidad de bichitos de los que estamos acostumbrados a ver habitualmente", describió.

Maglianese insistió en que la multiplicación de grillos es un proceso natural. Recordó que “no transmiten enfermedades y que tampoco pican o muerden. Simplemente, lo que hacen es su ruidito característico que tiene que ver con la llamado del amor”.

La profesional informó que el “cri-cri” (grillar) de los grillos machos se produce cuando estos “frotan sus alas contra las patas posteriores y lo que está haciendo es llamar a la hembra. Es una forma de tener un acercamiento para la posterior reproducción para la continuidad del ciclo biológico”.

Sobre la falta de paciencia de muchas personas, que lo primero que hacen es eliminarlos, Maglianese, comentó: “En nuestro universo no estamos solos. Si nuestra necesidad es la de charlar, charlar, gritar y de manifestarnos, ellos también lo hacen. Nosotros muchas veces nos manifestamos en forma violenta, que no es natural, y estos "bichitos" lo hacen simplemente por la necesidad biológica y no por hacer cosas fuera de la normal y que nos puedan llegar a dañar”.

Si bien reconoció que es un problema que los grillos ingresen a los hogares, recomendó tomar las medidas para evitar esa situación: “Generemos algunas barreras, como burletes debajo de las puertas, telas metálicas. Esto no solo nos va a servir para los grillos, sino para alacranes y cucarachas”.

Sobre la idea de que los grillos atraen a los alacranes, aclaró: “Hay conceptos que desmitificar. El alacrán es un "bichito" que es cazador. Más allá de que haya o no haya, él va a caminar y andar. Va a recorrer, no sabe si va a encontrar grillos o cucarachas. Los alacranes andan mucho de noche, no sabe dónde está”.

En relación a los mosquitos gigantes que aparecieron en algunas zonas de la costa santafesina, la consultada aclaró que en el mundo hay más de 3.500 especies de mosquitos y que en Santa Fe hay más de 40 especies.

Con la salvedad de no haberlos visto, Maglianese entiende que pueden llegar a ser la especie psorophora. “Es un género de mosquito que mide un centímetro de grande y un poquito más puede ser. Las uniones de las articulaciones tiene blanco”, añadió.

Psorophora mosquito Especie de mosquito Psorophora, mas grandes que los normales. Pueden medir más de un centímetro

Recordó que años atrás, cuando recién se empezó a hablar, se viralizaron fotos de un mosquito que supuestamente era el transmisor del dengue: Aedes aegypti. “Me llovieron muestras de mosquito porque tenían las patitas rayadas; no. El Aedes mide cinco milímetros, este mide más del doble”

Describió que tiene una “probóscide (aguijón) con la que pican es más grande” y que por lo tanto, cuando pica va a doler más”. Añadió que “es esperable que se den nacimientos de psorophora en esta época. Puede poner miles de huevo una hembra en lagunas temporarias, en época de otoño, invierno, principio de verano, cuando no tienen agua”.

Y continuó: “Pueden pasar meses hasta que las sucesivas lluvias hacen que esas lagunas recién empiecen a tener un volumen de agua suficiente como para inundar esos huevos. Con altas temperaturas, se produce el nacimiento”.