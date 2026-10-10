Acueducto de Desvío Arijón: terminó la reparación y comienza a restablecerse el agua en Santo Tomé

Aguas Santafesinas confirmó que finalizó la reparación del Acueducto. El sistema comenzó a recuperar las cisternas de distribución y el servicio de agua volverá de manera progresiva durante las próximas horas

Los trabajos de reparación sobre el acueducto Desvío Arijón

La empresa Aguas Santafesinas (ASSA) confirmó que finalizaron los trabajos de reparación del Acueducto de Desvío Arijón , una obra clave para el abastecimiento de agua potable de Santo Tomé .

Tras completar la intervención, comenzó el proceso de recuperación del abastecimiento de las cisternas de distribución . Desde la empresa explicaron que, paulatinamente, durante las próximas horas, se irá recuperando el servicio en las redes domiciliarias de la ciudad.

La normalización no será inmediata ni simultánea en todos los barrios, ya que el sistema necesita recuperar progresivamente la presión necesaria para que el agua vuelva a circular con normalidad.

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Acueducto de Desvío Arijón



Finalizó la reparación de la cañería averiada.



Se está restableciendo el abastecimiento a las cisternas de distribución.



Paulatinamente, en el transcurso de las próximas horas, se irá recuperando el servicio en las redes. pic.twitter.com/0RsCQ6XHVp — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 10, 2026

Cómo fue la reparación del Acueducto de Desvío Arijón

La falla se encontraba en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, ubicada en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo.

Para acceder al sector donde se produjo la avería, los equipos debieron realizar una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad y, previamente, descargar el agua que permanecía dentro de la línea.

Las tareas estuvieron condicionadas por las lluvias, la humedad del terreno y las dificultades para ingresar con maquinaria hasta el punto afectado.

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Durante el viernes, estas condiciones complicaron el avance de los trabajos y, por razones de seguridad, la intervención debió interrumpirse durante la noche.

Los operarios retomaron las tareas este sábado a partir de las 6 y utilizaron maquinaria de mayor porte para continuar con la excavación y posteriormente avanzar con la reparación de la cañería. Los trabajos se extendieron hasta pasadas las 16.30.

Assa informó que se terminará con la reparación en la tarde de este sábado gentileza

Cuándo volverá el agua en Santo Tomé

Con la reparación terminada, el sistema debe atravesar ahora distintas etapas antes de recuperar completamente su funcionamiento.

Según lo informado por Aguas Santafesinas, se debe realizar una prueba hidráulica para comprobar que la reparación haya sido efectiva. Luego comenzará el proceso de llenado y presurización del acueducto.

Posteriormente, se recuperará la presión en los centros de distribución y, finalmente, el abastecimiento llegará a las redes domiciliarias.

Por este motivo, ASSA aclaró que la vuelta del agua será gradual y que el restablecimiento puede demandar varias horas hasta alcanzar las condiciones normales de presión en los distintos sectores de Santo Tomé.

Más de un día sin agua potable

La interrupción del suministro se extendió durante más de una jornada y generó complicaciones para numerosos vecinos de Santo Tomé, especialmente en aquellos hogares que agotaron sus reservas.

La falta de agua afecta actividades esenciales como cocinar, higienizarse y utilizar los sanitarios, por lo que la extensión del corte generó preocupación entre los usuarios.

Dónde pedir asistencia por falta de agua

Ante situaciones de extrema necesidad, la Municipalidad de Santo Tomé informó que habilitó una atención telefónica especial para los vecinos afectados.

Quienes atraviesen una situación prioritaria pueden comunicarse al: 0800 555 6464

La línea está destinada a solicitar asistencia ante situaciones que requieran atención mientras avanza la normalización del servicio de agua potable.

La recuperación será progresiva

El proceso de recuperación del servicio contempla varias etapas: finalización de la reparación, prueba hidráulica, llenado y presurización del acueducto, recuperación de la presión en las cisternas y centros de distribución y normalización de las redes domiciliarias.

Por eso, aunque los trabajos sobre la cañería ya hayan finalizado, el agua no necesariamente regresará al mismo tiempo a todos los hogares de Santo Tomé.

Desde ASSA señalaron que el servicio se irá recuperando paulatinamente durante las próximas horas, a medida que el sistema recupere presión y alcance nuevamente sus condiciones normales de funcionamiento.