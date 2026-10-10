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Santo Tomé sin agua: puntos de abastecimiento por la rotura del acueducto de Desvío Arijón

Vecinos de la ciudad llevan 24 horas sin suministro tras la rotura de un tramo del Acueducto Desvío Arijón. Se habilitaron cinco puntos de abastecimiento

10 de octubre 2026 · 15:20hs
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Largas filas de vecinos en los puntos de recolección de agua potable frente a la faltante del servicio

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Largas filas de vecinos en los puntos de recolección de agua potable frente a la faltante del servicio

Vecinos de Santo Tomé permanece desde hace 24 horas sin servicio de agua potable, a raíz de la rotura de un tramo del acueducto Desvío Arijón, una de las principales vías de provisión del recurso para la región.

Ante la situación, se dieron a conocer los puntos de abastecimiento de agua a los que los vecinos pueden acercarse para proveerse mientras se normaliza el servicio.

Largas filas de vecinos en los puntos de recolección de agua potable frente a la faltante del servicio

Largas filas de vecinos en los puntos de recolección de agua potable frente a la faltante del servicio

Puntos de abastecimiento de agua en Santo Tomé

  • Plaza principal: Avellaneda y Centenario
  • Vecinal San Martín: Colón 3199
  • Club Alianza: Av. Luján 3260
  • Vecinal Dos Rutas: San Luis 2912
  • Vecinal General Paz: Pedroni 3530

Qué se sabe de la falta de agua

La rotura del acueducto afectó la distribución en distintos sectores de la ciudad. Aguas Santafesinas confirmó que durante la tarde comenzará la recuperación progresiva del servicio en Santo Tomé.

Se recomienda a quienes se acerquen a los puntos de abastecimiento llevar bidones o recipientes limpios y priorizar el agua para consumo e higiene básica, hasta que el servicio se restablezca.

Santo Tomé agua puntos abastecimiento acueducto
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