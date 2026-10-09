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Aguas Santafesinas repara una pérdida en el acueducto Desvío Arijón que afecta el suministro en Santo Tomé y Sauce Viejo

Operarios trabajan en una excavación de más de 3,5 metros de profundidad cerca del balneario Don Roque. Las intensas lluvias dificultaron el acceso y la maniobra de la maquinaria pesada. La empresa desplegó un operativo ininterrumpido sin tiempo estimado de finalización.

9 de octubre 2026 · 20:23hs
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Aguas Santafesinas repara una pérdida en el acueducto Desvío Arijón que afecta el suministro en Santo Tomé y Sauce Viejo

Aguas Santafesinas repara una pérdida en el acueducto Desvío Arijón que afecta el suministro en Santo Tomé y Sauce Viejo

Equipos técnicos y cuadrillas operativas de la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) trabajan a destajo en la jurisdicción de Sauce Viejo para reparar una avería detectada en una cañería de derivación del Acueducto Desvío Arijón, infraestructura vital que transporta agua potable hacia las redes domiciliarias de Santo Tomé y parte de la localidad vecina.

El desperfecto fue localizado en un tramo del conducto secundario vinculado a una válvula de desagüe del ramal principal, ubicado en un camino rural próximo al predio del balneario Don Roque.

LEER MÁS: Santo Tomé: sin certezas sobre ASSA, el gremio municipal exige cláusulas de control para blindar los puestos de trabajo

"Se desplegaron todos los recursos operativos y logísticos necesarios para avanzar con la reparación de la falla y restablecer la presión normal del servicio a la mayor brevedad posible", explicaron desde Aguas Santafesinas S.A.

Las lluvias complican las tareas en una excavación de 3,5 metros de profundidad

El desarrollo del operativo se vio severamente condicionado por las adversas condiciones meteorológicas y las fuertes precipitaciones registradas en la región. El barro acumulado dificultó el ingreso de la maquinaria pesada y la estabilización del terreno en la zona de maniobras.

Pese al barro y a la inestabilidad del suelo, los trabajadores lograron ejecutar una fosa de más de 3,5 metros de profundidad para acceder a la cañería dañada, aplicar los entibados de seguridad obligatorios y proceder al sellado de la falla técnica.

Trabajo ininterrumpido y sin horario oficial de normalización

Desde ASSA confirmaron que las cuadrillas mantendrán los trabajos de forma continua durante la noche hasta completar la soldadura y el empalme de la conducción.

Por el momento, la firma prestadora no precisó un horario estimado de finalización, ya que la restitución del servicio depende de la evolución del suelo, el desagote de la excavación y la posterior presurización paulatina del acueducto para evitar roturas por golpe de ariete.

Tampoco se emitió un parte oficial detallando la magnitud exacta de la baja de presión o eventuales cortes temporales en los barrios de Santo Tomé y Sauce Viejo, aunque se recomienda a los vecinos realizar un uso responsable y restringido de las reservas domiciliarias en cisternas y tanques elevados.

Aguas Santafesinas Santo Tomé Assa pérdida trabajo
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