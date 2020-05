Amplio consenso al proyecto de ley Santa Fe Conectada presentado por el Diputado Oscar Martínez

De la misma, participaron el presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, su Vicepresidente, Facundo Leal, directivos de laAsociación Santafesina de TV por cable, de la Federación de Cooperativas Telefónicas, Federación de Cooperativas de Agua Potable, Cooperativas Electricas, integrantes de las Cámaras que representan a los proveedores de ISP, directivos de empresas proveedoras de tecnología, directivos de las empresas Claro, Telefónica, y Telecom, autoridades de las Universidades UNL, UNR, UTN, Universidad Abierta Interamericana, representantes de SAPEM de varias provincias, funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y presidentes comunales, entre otros.

El primer orador de la video conferencia, Claudio Ambrosini Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien sostuvo que “es un gusto que me hayan invitado a participar de esta reunión, con Cachi nos une una amistad de hace años, compartimos el espacio político del Frente Renovador y hemos trabajado juntos en mi anterior gestión como Director en ENACOM, desde donde siempre trabajó para su provincia. Compartimosla idea de importancia fundamental que tienenlacomunicación y la conectividaden este tiempo, y la fundamental presencia del Estado en los lugares donde los privados no pueden estar, con lo cual espero que este proyecto pueda ser llevado a cabo lo más pronto posible.”

Ambrosini quedó a disposición de los presentes para las consultas que quisieran realizarle y luego cedió la palabra a Oscar Martínez, autor del proyecto de ley “Santa Fe Conectada”, que fue ingresado en la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe, y que contó con el apoyo y la firma de los 22 diputados de los Bloques Justicialista, Juntos por el Cambio, Igualdad y Participación, Somos Vida, Frente Social y Popular y Somos Vida y Familia.

"Internet cambió el mundo y la vida de la gente. Cambió el funcionamiento de las empresas, el comercio, la producción agropecuaria y por lógica consecuencia al propio Estado. No hay igualdad de oportunidades si no hay acceso a Internet para todos. Internet ya no es un lujo, es una necesidad, tanto en los ámbitos urbanos como rurales. Y donde hay una necesidad nace un derecho. Para la educación, para la seguridad, para el transporte, para el comercio, para la producción agropecuaria, para la atención del Estado a los ciudadanos, para el desarrollo industrial, científico y tecnológico”, expresó el legislador.

Además manifestó que “queremos una Santa Fe Conectada, porque queremos generar condiciones de igualdad en el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el territorio. Para ello, es necesario promover el desarrollo de infraestructura de fibra óptica en toda la Provincia, que es elsistema más eficiente para brindar una conectividad de calidad. Y en ese sentido estamos convencidos de que el Estado debe ser el promotor de la inversión que permita llegar donde el mercado seguramente sin su ayuda, no va a llegar,o va a llegar tarde e integre a los actores locales que hoy están pasando por un proceso de transformación importante. Este plan representa una importante oportunidad de crecimiento para vastas regiones de nuestra Provincia”.

“La pandemia del Covid-19 nos ha demostrado que la conectividad es el gran igualador social, educativo, económico y territorial. No podemos hablar de inclusión de ningún sector si la brecha digital se agranda día a día. En Santa Fe es perfectamente posible un programa de articulación público-privada que transforme digitalmente a nuestra provincia. Esta articulación atraviesa a los tres niveles del Estado y al sector privado, desde las grandes empresas hasta los actores de las Cooperativas. La nueva concepción de justicia social y federalismo es necesariamente 3.0”, concluyó.