Amsafé adelanta que "si no hay una propuesta superadora, el conflicto va a continuar"

“Fue una propuesta muy alejada de nuestras expectativas. No hay garantía para no seguir perdiendo contra la inflación en 2025, no se reconoce lo perdido en 2024 ni la deuda de 2023. Y tampoco se contempla la crítica situación de los jubilados”, expresó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso , en diálogo con UNO 106.3 FM.

El dirigente sindical advirtió que el conflicto va más allá de lo salarial. Señaló que hay una situación crítica en el régimen previsional, que, con la última reforma impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, impone un “aporte solidario” a los jubilados y posterga por 60 días el cobro de los aumentos. “Hoy un jubilado cobra el 3% de abril recién en julio. Es vergonzoso”, sostuvo Alonso, quien también confirmó que Amsafé elevó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para pedir la inconstitucionalidad de la reforma.

La medida de fuerza de este miércoles será sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con actividades de visibilización en todo el territorio provincial, exigiendo una nueva convocatoria a paritarias. Además, se anticipó que el jueves se realizará una jornada provincial de protesta, también enfocada en rechazar la reforma previsional.

rodrigo alonso amsafe.jpg El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso. José Busiemi

Críticas a la política educativa y al “presentismo encubierto”

Rodrigo Alonso apuntó directamente a lo que considera una política sistemática de ajuste: “El gobierno eligió confrontar con los docentes en vez de hacerlos aliados. Las condiciones laborales son cada vez peores, el salario está debajo de la línea de pobreza, y encima nos extorsionan con el presentismo”.

El titular de Amsafé denunció que el plus por asistencia, que representa más del 10% del salario, obliga a muchos docentes a trabajar aún estando enfermos, lo que ha generado situaciones graves, incluso con consecuencias fatales. “Esto no es un premio, es una extorsión. Una docente embarazada o con una enfermedad grave va igual a trabajar porque no puede perder ese ingreso”.

Alonso también fue crítico de la gestión del ministro de Educación, José Goity, aunque prefirió no personalizar. “El problema no es una persona, sino una política. No hay discusión pedagógica, no se escucha a los trabajadores. Seguimos organizando las escuelas con decretos del año 1962. Mientras tanto, el gobierno firma convenios con grandes empresas educativas”.

Pese al creciente malestar en las escuelas, el ministro de Economía, Pablo Olivares, ya anticipó que no habrá una nueva oferta salarial y defendió la propuesta como “superadora”. Sin embargo, desde Amsafé advierten que esa postura solo profundizará la confrontación.

“Esperamos que el gobierno escuche. No puede seguir con la lógica de la imposición. Si no hay una propuesta superadora, el conflicto va a continuar”, advirtió Alonso.