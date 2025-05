Vaccari plantó bandera en Independiente: "Boca tiene una sola competencia y es el candidato"

Al igual que el resto de los encuentros de playoffs, se trató de un partido muy parejo y disputado, en el que cualquiera de los dos equipos podría haberse quedado con el triunfo. Esta es una marca registrada de este tipo de llaves, en las que el ganador suele definirse por detalles. Sin embargo, este no parece ser algo que preocupe demasiado a Julio Vaccari, quien aseguró que se mantuvo al margen de lo fueron los compromisos del sábado.

"Cuando veníamos en el micro, los dirigentes me preguntaban cuántos partidos vi. 'Ninguno', les dije. Tengo que mirar todas las situaciones que nos pueden comprometer de Independiente Rivadavia, dónde les podemos sacar ventaja, después los individuales, futbolista por futbolista...", comentó de manera llamativa en la rueda de prensa luego de la victoria del Rojo.

En ese sentido, aseguró que mantiene la cautela respecto de lo que se le viene al equipo, pero reconoció la imporntancia que tiene este campeonato: "La verdad que no me proyecto nada. Sí que sería una pena para Independiente, para la institución sería una pena muy grande (no avanzar de fase), porque son futbolistas que levantan la vara y encajan justo en el club. Pero yo eso no lo pienso", apuntó el DT.

Vaccari, al hueso en Independiente

Finalmente, pensando en el duelo de cuartos de final en la Bombonera, le preguntaron si seguía considerando que el Xeneize era uno de los favoritos a ganar la Liga Profesional (junto con River y Estudiantes), como había declarado a principio de año. "Boca tiene una sola competencia. Por lo tanto, hoy es más candidato todavía que cuando lo dije por primera vez", respondió Vaccari de manera provocadora, tirándole la mochila al rival y recordándole su ausencia en torneo internacionales en este 2025.