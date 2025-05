Anillo digital: avanza la instalación de pórticos con lectura de patentes en los accesos a Santa Fe

A su vez, incluye la contratación de los servicios profesionales correspondientes para la implementación total del anillo digital que funcionará en cuatro puntos de ingreso y egreso a la capital santafesina.

Poletti sobre el anillo digital

“Es un día muy importante. Estamos muy contentos porque tal como lo prometimos en que nos íbamos a involucrar en seguridad, en orden, en control, y queremos con esto dar un paso más de todo lo que ya se está haciendo, como es el manda peatón en la costanera, este compromiso que ya asumió el gobernador Pullaro de adquirir 1.500 cámaras para Santa Fe; y hoy este anillo digital que se concreta con una apertura de sobres”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.

Siguiendo esta línea, agregó: “Será algo muy importante porque va a permitir saber quién ingresa y quién egresa a nuestra ciudad, tener lectores de patentes y determinar si hay algún auto o moto con pedido de captura, quién circula y cómo circula, si cumple las normas, es decir que se va a poder monitorear no solo el acceso a la autopista, sino también la 168, la ruta 11, y también la costanera. Y esto, sin lugar a dudas, va a dar a la ciudad un panorama de seguridad que creemos que es muy importante”.

patentes anillo digital poletti coudannes.jpg

En cuanto a las características, Poletti contó: “Son sistemas de inteligencia, de modernización, y va a ser un lector de patente que va a permitir identificar la parte delantera, la trasera, va a estar destinado a cualquier tipo de vehículo, y va a tener cámaras de alta resolución, lo que nos van a permitir, en el caso de que se tome justo la imagen, hasta quién es el conductor, y estamos muy esperanzados en poder garantizar de esta manera más seguridad a los santafesinos”.

El mandatario aprovechó para aclarar que se van a utilizar los elementos que ya están dispuestos en un convenio con la Provincia y con la Nación para poder utilizar los dispositivos que ya están en la autopista y en la ruta nacional 168. “De esta manera vamos a poder, no solo optimizar el recurso económico que sin lugar a duda no abunda y que necesitamos ajustar, sino también optimizar los tiempos de no tener que mandar a hacer un pórtico, así que tanto en la Ruta nacional N°11 como en ruta 168 y en la autopista se van a poner en los pórticos que ya es preexistente”, sostuvo.

Trabajo conjunto

Sebastián Mastropaolo hizo referencia al trabajo que se viene haciendo en el edificio ubicado en Perón e Iturraspe: “Venimos trabajando coordinadamente en el nuevo centro de monitoreo de la ciudad, que va a trabajar en conjunto con la provincia porque vamos a monitorear no solo el anillo digital, que es una decisión de nuestro Intendente de tenerlo operativo, sino también vamos a trabajar todo lo que es la movilidad inteligente de la ciudad de Santa Fe”.

Y agregó: “Esto va a ser un centro de seguridad y de movilidad porque vamos a tener todos los datos que nos brinden estos portales, las cámaras LPR para el ingreso y egreso de toda la movilidad que llegue a la ciudad todos los días y que también sale de Santa Fe. Esto nos va a permitir actuar en consecuencia con estos datos para ordenar el tránsito además de brindarle mucha seguridad porque se va a procesar todo en un mismo lugar en conjunto con provincia, ya que en un piso va a estar la municipalidad, y en el otro, la provincia, y vamos a contar ya con las 1.500 cámaras que nos va a otorgar. Así que es un desarrollo muy importante con un centro nuevo, con cámaras nuevas, con un anillo digital, y todo esto para brindar mayor seguridad y mejor movilidad urbana”.

Ofertas y detalles

Las empresas y las ofertas son:

IO SRL: $529.800.000

Noesys SRL: $302.000.000

Mirich Seguridad Electrónica SA: $298.000.000

Seguridad y Comunicaciones SA: $302.500.000

Una vez adjudicada la obra tendrá un plazo de tres meses de ejecución.

Este anillo digital estará en diferentes puntos de ingreso y egreso a la capital provincial:

En ambas manos del Acceso a la Autopista Santa Fe-Rosario

En la Ruta Nacional N°168 a la altura de la Ciudad Universitaria

En la avenida Blas Parera y Monseñor Rodríguez

En la avenida Almirante Brown en la intersección con Ruperto Godoy

El objetivo de la contratación consiste en la adquisición de toda la infraestructura tecnológica (hardware, software y comunicaciones) para el Sistema de Reconocimiento de Patentes de la ciudad de Santa Fe y la contratación de los servicios profesionales correspondientes para la implementación total del sistema.

La obra deberá contemplar todos los recursos materiales, de comunicaciones, de infraestructura, y de equipamiento que se soliciten en la licitación, y aquellos que aun no siendo explícitamente solicitados resulten necesarios para brindar el servicio.

El sistema de monitoreo, conteo y clasificación vehicular contará con 16 cámaras lectoras de patentes: cuatro de ellas estarán ubicadas en la Autopista Santa Fe – Rosario, dos en cada sentido de circulación; dos en Avenida Blas Parera; cuatro en la Ruta Nacional 168; y seis en Avenida Almirante Brown y Ruperto Godoy.

Con esta tecnología el Municipio busca implementar un anillo tecnológico de última generación para detectar vehículos, pudiendo clasificar por tipo, marca y color, establecer un registro de patentes buscadas y confeccionar estadísticas de cantidad de vehículos que ingresan y egresan de la ciudad por día, mes o año.

Además esta tecnología logra lo que se denomina “movilidad inteligente”, es decir, un impacto visual positivo en los conductores, sensación de protección y control, recolección de información valiosa, control de velocidad, y la sensación de ciudad tecnológica.

También se podrán obtener datos como por ejemplo, la clasificación de vehículos (con motor, sin motor, si se trata de un autobús, minibús, camioneta, camión, auto, etc.), distinguirlo según su color, y por su velocidad de tránsito. Las 16 cámaras que se implementarán en el anillo digital permitirán detectar casos de conducción en sentido contrario, de exceso de velocidad, de velocidad por debajo de lo permitido, de giro indebido, de interferencia en línea peatonal, de velocidad por video, de cruce de semáforo en rojo, de conducción en sentido contrario, de giro ilegal, de giro en U, de no ceder el paso a peatones, y de vehículos sin patentes.

Además de Poletti y Mastropaolo, participaron del acto la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Chuchi Molina y demás concejales de la ciudad, la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, en representación de la Jefa de la Unidad Regional I de Policía, el segundo Jefe, Julio Schwind, demás funcionarios y funcionarias del Gobierno Municipal y Provincial, empresas oferentes y vecinos.