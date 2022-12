Confirman el envío de subsidios al transporte y garantizan el pago de aguinaldo a choferes

•LEER MÁS: Jatón presenta los pliegos para licitar el nuevo sistema de transporte urbano de la ciudad

Sin embargo, este 13 de diciembre por la noche cambió la situación. El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU aumentado la partida y otorgando esos montos. "Por supuesto que esto tiene sus demoras, tiene que tramitarlo el Ministerio de Transporte de la Nación, firmarlo con las provincias. Pero creemos que al estar el DNU ya hay una posibilidad de empezar a dialogar con los trabajadores, para ver cuando vamos a pagar el aguinaldo. Se debería destrabar el conflicto en todo el interior del país. Es una alternativa positiva lo que ha pasado el martes 13", señaló el titular de Fatap.

colectivos.jpg Prensa Santa Fe Capital

"Si no salía (el DNU) no podíamos prometer el pago de nada porque estaba supeditado a que salga para pagar los sueldos y el aguinaldo. Si esto se liquida en tiempo y forma se pagarán y sino no se podrá para pagar el aguinaldo y ahí sí vamos a tener conflicto con la UTA, esperemos que no. Soy positivo en esto y espero que en los próximos días se trasfieran los fondos y se los trasladaremos a los trabajadores directamente", dijo.

Ingaramo recordó que los subsidios al transporte están instalados desde el 2002. "Pero acá hay una diferencia, en el interior en el 2019 no dejaron sin nada y ahora se están recuperando. De lo contrario deberíamos establecer un boleto de $170 o $180 que sería inviable para todo el mundo. Me parece que si el Estado nacional aporta, las provincias aportan y hay una tarifa razonable la gente puede utilizar el servicio tranquilamente", manifestó.

colectivos terminal 3.jpg UNO Santa Fe

"Casi el 60% de nuestros usuarios que tienen Sube hoy viajan con atributo social, que tiene un descuento del 55%. Y para el caso de Santa Fe, tenemos casi 400.000 pasajeros que viajan gratis porque el gobierno provincial es quien paga a las empresas los boletos de colectivo para que la gente pueda viajar. Hay solamente un 35% que paga el boleto pleno. Entonces creo que todo esto que se da en un contexto de aporte del Estado nacional y provinciales genera que la gente se puede movilizar", expresó el referente del sector.

Señaló que el interior tiene problemas con los subsidios porque Buenos Aires recibe mayores fondos y por lo tanto tienen posibilidades de invertir. "Cosa que nosotros no pero es lo que estamos pregonando, llegar a un equilibrio, no digo como Buenos Aires pero algo similar para poder el año que viene mejorar sustancialmente los servicios", indicó.

El titular de la federación contó que mantener un colectivo por mes cuesta alrededor de $250.000 o $300.000. Luego se gasta unos $600.000 en gasoil, $1.000.000 en salarios. Y destacó: "Estamos con una distorsión total porque una unidad hasta el mes pasado con el dólar oficial valía $22.000.000, ahora en algunos casos, como es Mercedes Benz que te cobra en dólar MEP, está en $40.000.000. Entonces es inviable hacer cualquier inversión para un colectivo. Imaginá que en Santa Fe tenemos que poner 200 colectivos a $40.000.000 creo que es una inversión bastante importante y es inviable totalmente en el contexto que tenemos".

colectivos terminal 2.jpg UNO Santa Fe

Este miércoles se va presentar el proyecto de ordenanza en la provincia que aborda el nuevo transporte para la ciudad de Santa Fe. Ante la consulta de qué empresa está en condiciones de hacerse cargo del servicio, Ingaramo respondió: "El intendente lo venía planteando, nosotros venimos acompañando algunas cosas y viendo de qué se trata, pero la verdad que los prestadores locales estamos enfocados básicamente en conseguir fondos para funcionar, para seguir trabajando. Con esta expectativa que tenemos hoy es imposible. De hecho hay varios servicios que se están retirando de lugares".

Sobre este último punto, expuso el caso de Rosario, donde se compraron 20 coches para una empresa municipal cuando hay 300 unidades. Y añadió que están pidiéndole al municipio de Santa Fe que haga un aporte como lo hace Rosario y Córdoba. "Porque los números no le cierran a nadie, tenemos que ver para donde vamos", sentenció.

•LEER MÁS: Por la suba de casos, el Ministerio de recomiendan el uso de barbijos en el transporte público

Escuchá la entrevista completa acá: