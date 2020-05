Mientras se agudiza la crisis en distintas actividades comerciales y productivas de la ciudad, desde la oposición se planteó hoy la necesidad de un liderazgo fuerte en la ciudad para tomar medidas ayuden a paliar la situación a los distintos sectores que día a día se ven afectados por el parate que ha significado la cuarentena.

Embed

El ex intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos José Corral opinó que “está claro que la provincia no tiene una circulación masiva del coronavirus y que cada día laboral que se pierde tiene un alto costo para los privados y el Estado”.

“Lamentamos que Santa Fe y Rosario no estén incluídas en la apertura que anunció el gobernador. No puede ser que el jefe de Gabinete nacional decida sobre ciudades como Santa Fe que desde hace 25 días no tienen un caso de coronavirus. Aquí hace falta liderazgo del gobernador para reclamar”, subrayó el ex intendente.

Además, Corral agregó que “no está justificado que los comercios no puedan abrir y las obras privadas no puedan volver a la actividad. No nos olvidemos que el principal empleador del gran Santa Fe es el comercio”.

Embed

Indicó que la medida de trabajar a contraturno que se aplicará en otras localidades, puede no resultar conveniente en los grandes aglomerados: “Entiendo que en ciudades como Rosario y Santa Fe no sería lo más adecuado que los bancos trabajen a la mañana y el comercio a la tarde, porque eso implica dos viajes para mucha gente; pero sí se puede escalonar la apertura, de manera que la administración pública comience a una hora, los bancos a otra, el comercio a otra”, propuso.

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Pereira también se refirió a esta situación y aseguró que "hoy en la ciudad de Santa Fe hay abiertos centenares de comercios que no están permitidos por los decretos".

"Hay muchos datos preocupantes en este sentido, toda esta situación es anómala y el principal riesgo es que el Estado pierda toda autoridad en este proceso", remarcó, a la vez que indicó que "hace falta que haya un liderazgo fuerte en la ciudad para plantear esto con claridad".