Docentes universitarios reclaman recomposición salarial e "impulsan el no inicio" del año académico 2023

Vallejos contó que el gobierno se había comprometido llamar a paritarias en diciembre y "aparentemente" lo va hacer la semana que viene, lo que consideró que es tarde debido a que todas las liquidaciones de los sueldos se habrán cerrado y el aguinaldo liquidado para entonces. Es decir que de acordarse un monto se abonará en enero de 2023.

paritaria nacional docentes gremios .jpg

El referente de adul sostuvo que a otros sectores les han ofrecido bonos de hasta $30.000 como a los estatales nacionales, mientras que a ellos nada. "Eso habla de una política directa de bajar los sueldos en la universidad y eso quiere decir que se pone en riego la universidad. Si uno no puede solventar su economía con esa actividad lo que pasa es que se migra. Se migra a otro país la gente que está en condiciones, que le ofrecen trabajo en otros lugares o se migra de actividad, privada o provinciales. A las actividades provinciales le están pagando mejores sueldos que a la universidad", manifestó.

"Estamos en un 17% por debajo de la inflación y como hemos estado todos los meses por debajo de la inflación. Los cálculos dan que perdimos por desfasaje entre salario real e inflación el equivalente a un sueldo en todas las categorías, entonces eso es realmente preocupante. Eso significa que el gobierno guía las rebajas salariales para ahorrase y seguro cumplir con los fondos internaciones cerca de $40.000.000.000 en salarios docentes", detalló el secretario.

Ante esta situación, peligran las clases para 2023: "En estas condiciones no podemos iniciar el ciclo". Además, recordó el historial de promesas incumplidas por parte del gobierno, ya que días antes de cerrar las universidades por la pandemia de 2020 estaban frente al Ministerio de Educación porque se incumplió una paritaria que había sido firmada durante la gestión de Macri. Producto de eso perdieron entre un 12% y un 14% de sueldo y hasta el día de hoy sostienen que no lo han recuperado, de hecho "la perdida mes a mes fue muy grande". "Hay meses en los que estuvimos un 19% y 20% por debajo de la inflación, eso no se recupera. Entonces el gobierno hace una propuesta seria de recuperación de lo que hemos perdido o sino tenemos que empezar el año que viene con una medida de fuerza fuerte para que el gobierno entienda y se vea obligado a negociar con la docencia", apuntó.

En integrante Adul reveló que los rumores indican que el martes o miércoles de la próxima semana van a convocar a paritarias y de ser así los montos serán abonados en enero. Y agregó: "Quiere decir que el gobierno ha cumplido con una de las metas anuales con el fondo pero va a incumplir el compromiso que asumió públicamente, cuando el presidente dijo «los salarios le van a ganar a la inflación»".

Por estos motivos, Adul este jueves hizo un plenario frente al Ministerio de Educación de la Nación y por unanimidad decidieron que trabajarán y harán todas las consultas en febrero para "impulsar el no inicio" del año académico 2023.

Escuchá la entrevista completa acá: