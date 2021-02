El club Nuevo Horizonte, víctima de la inseguridad: "Hasta el mate se llevaron"

ROBO club nuevo horizonte 1.jpeg Gentileza a La Mañana de UNO.

Explicó que entraron a la secretaría y también violentaron un portón pesado "que se tiene que forzar con alguna barreta" para abrir, y que todavía están recorriendo para ver qué les sacaron. "Dentro de todo pudo haber sido peor, no sé si no habrán tenido tiempo. Pero es una constante en el club, por ahí no trasciende pero en tiempos de pandemia ya hemos sufrido otros daños con el cableado de las canchas", relató.

Los elementos faltantes eran diferentes artículos que habían comprado recientemente, anticipando la reapertura del club, como cinta métrica y pelotas nuevas. "Hasta el mate nos llevaron. Hacen daño", dijo con resignación.

ROBO club nuevo horizonte 4.jpeg Gentileza de La mañana de UNO.

"Cuando uno quiere trabajar hay gente que está a la expectativa para ver qué se puede llevar, es así, es la realidad que nos toca", reflexionó.

A pesar del hecho de inseguridad se mostró positivo por Nuevo Horizonte. "Estamos entusiasmados, estamos con la expectativa de la vuelta a la liga, estamos poniéndole todas las ganas, la energía. Cortando el pasto, pintando, acomodando", dijo con entusiasmo. El club cumplirá 35 años en marzo de este año.

ROBO club nuevo horizonte 2.jpeg Gentileza de La mañana de UNO.

Bien de barrio

El Club Nuevo Horizonte es una de las instituciones más populares e históricas de la Liga Santafesina de Fútbol. Son más de 400 jóvenes, adolescentes y niños del norte de la ciudad que juegan al fútbol. La entidad ubicada en Pedro de Espinoza y Carranza, detrás de la Escuela Técnica 527, en barrio Cabaña Leiva, se fundó el 12 de marzo de 1986.

Durante la cuarentena, en la que se dispuso el cierre de todos los clubes, se dedicaron a la recuperación del mantenimiento y la limpieza del club.