Es posible que algunos jóvenes no estén viviendo con preocupación la pandemia y no estén motivados a cumplir con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades. A ellos desearía solicitarles toda la colaboración en el cumplimiento del aislamiento social y comunicarles que aún estamos aprendiendo mucho sobre Covid-19, y que hay cosas que no las conocemos lo suficiente. En este mar de incertidumbres y aprendizaje acelerado la labor mancomunada de la medicina, los gobiernos y la población debe tratar de dar una gran batalla.

Están surgiendo patrones nuevos de enfermedad y tal vez de la manera de contagio, que parecen ampliar el marco de conocimiento por el cual estimábamos que la mayoría de las personas jóvenes y sanas que se contagian de Covid 19 presentan formas leves, autolimitadas y sin secuelas de esta enfermedad.

La ciencia parece tener cada vez menos claro hasta cuándo alguien puede seguir enfermo, cómo será la salud a largo plazo y qué secuelas dejará. Existen publicaciones revelando que el 25% de los jóvenes y sanos que tuvieron Covid-19 pueden seguir varios meses enfermos. Los síntomas que más frecuentemente pueden prolongarse en el tiempo son tos, fatiga y falta de aire. En ocasiones requiriendo control médico regular, y aislamiento social y laboral. Además, se especula que pueden quedar secuelas cardiológicas, pulmonares e incluso neurológicas.

Los médicos debemos recordar a las personas que el Covid 19; incluso en adultos jóvenes y sanos y que padecen una forma leve de la enfermedad, pueden tener síntomas durante varias semanas. Además, si bien las chances de que se produzcan casos fatales cada mil infectados entre los 0 y 50 años son excepcionales, esta posibilidad aumenta dada la cantidad de diagnósticos que se suscitan en estos momentos en Santa Fe.

En efecto, la literatura advierte que pacientes jóvenes sin los factores de riesgo convencionales pueden tener complicaciones neurológicas relacionadas a Covid 19. Algunos de los pacientes afectados neurológicamente pueden comenzar su enfermedad sólo con síntomas respiratorios leves. Un estudio llevado a cabo en University College of London reveló que los hallazgos más comunes son los accidentes cerebrovasculares y la encefalitis. Esta última puede progresar hacia una forma más severa en donde se puede afectar también la medula espinal.

Otro dato a considerar a la hora de cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes es que aparentemente una primera infección no nos asegura de que no volveremos a infectarnos y se están demostrando casos de personas que podrían padecer segundas infecciones.

La OMS ha dicho recientemente de que tenemos que evitar tres C: la primera C de cercano, por aquello de mantener una distancia de 2 metros, la segunda C de concurridos y la tercera C de cerrados. No debe haber muchas personas en espacios pequeños mal ventilados por la posibilidad de trasmisión aérea.

Finalmente y para reflexionar en esta primavera: Sars CoV 2 es un virus muy inteligente, transita desde el invierno a las estaciones cálidas sin cambios, no es como la gripe que tiende a agotarse en verano. Entonces allí afuera estará el virus, acechándonos, esperando a la gente, que estará más motivada a actividades de esparcimiento en los días cálidos venideros, planificando salidas y encuentros grupales. A tener en cuenta esta recomendación para el día de la primavera que se avecina.

* Por Dr. Oscaldo Teglia / Especialista en Clínica Médica e Infectología, y miembro de la Comisión Asesora sobre Covid-19 de la Provincia de Santa Fe