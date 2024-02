El Gobierno confirmó que recurrirá al "per saltum" a la Corte por el fallo que favoreció a Chubut

"Me reuniré con el Procurador del Tesoro para finiquitar la presentación, que será a la brevedad", aseguró el Ministro de Justicia. Sobre la sentencia que favoreció a la administración de Ignacio Torres, consideró que se trata de "un disparate" y "una medida inadecuada".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , adelantó este miércoles en Mendoza que el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei presentará "a la brevedad" un recurso de "per saltum" ante la Corte Suprema , a raíz del fallo judicial de este martes que hizo lugar al pedido de Chubut para que se le restituyan fondos coparticipables suspendidos por la Nación.

"Esta tarde me reuniré con (el Procurador del Tesoro) Rodolfo Barra para finiquitar la presentación, que será a la brevedad", afirmó el ministro.

Sobre la sentencia del juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre, favorable a Chubut, consideró que se trata de "un disparate" y "una medida inadecuada", mientras calificó la actuación del magistrado como "una incompetencia manifiesta".

LEER MÁS: La justicia federal falló a favor de Chubut y obliga a la Nación a devolver fondos coparticipables

Además, señaló que "el juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas ajenas al Poder Judicial".

"Es un disparate y vamos a recurrir al tribunal superior con per saltum", remarcó y relató que cuando salió el fallo se quedó "perplejo, sobre todo por la falta de solidez y de fundamento".

Definiciones sobre el sistema judicial

Por otra parte, Cúneo Libarona afirmó que "lo más grave" del panorama que encontró es el de las vacantes, y mencionó que el 33% de los puestos en la Justicia están sin cubrir, por lo que instó a los integrantes del Consejo de la Magistratura a ser "más eficientes y ágiles para cubrir los cargos que faltan".

Además, aseguró que "así no va a funcionar ningún sistema" y bregó por "una Justicia más efectiva".

"Tenemos que tener un sistema procesal jurídico rápido en todo el país con los esfuerzos económicos que podamos disponer. Tenemos que ordenar este sistema, no nos dejaron nada. No hay plata, y tenemos que acudir al máximo ingenio porque no hay plata", expresó.

Dijo que "el 80%" de su tiempo lo utiliza en resolver esos temas y agregó: "Me alarman los viáticos que hemos detectado de 7 millones u 8 millones de pesos anuales, de horas extras, gastos en teléfonos, máquinas que se rompen, la cantidad de autos. Había más de 160 en el Ministerio y dejamos solo 27; yo me muevo en mi auto particular, y sin chofer".

Sobre algunos organismos dependientes del ministerio que encabeza, explicó que hay dos que todavía no los nombra porque están en plena investigación en los que, sostuvo, "es impresionante lo que vamos descubriendo: corrupción, ineficiencia, empleados que no trabajan".

Hay que bajar la edad de ininputabilidad

El funcionario, por otra parte, también señaló que "hay que bajar la edad de imputabilidad, es algo que el pueblo clama. La ley es de 1980, la criminalidad 40 años después cambió sustancialmente. Un joven de 14 años de 1980 no es igual a un joven de 14 años de 2024. Las reglas y costumbres cambiaron, y la ley tiene que ajustarse a los tiempos".

En ese sentido dijo que debido a los temas coyunturales todavía no se pudo dedicar a eso, pero sostuvo que "a partir de Semana Santa" se va a dedicar "full time al régimen penal de la minoridad, porque la consideramos que es una reforma sustancial".

Consultado sobre sus viajes a Mendoza hasta el año pasado, en calidad de abogado defensor del ahora exjuez federal Walter Bento, afirmó: "Son cuestiones privadas del pasado y están bajo secreto profesional. No puedo opinar, soy ministro y no soy más abogado de Bento".