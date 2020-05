"El lunes abrimos", cantaron los comerciantes en protesta frente a la Casa Gris

Este mediodía comerciantes santafesinos y de ciudades vecinas hicieron una protesta en la plaza 25 de Mayo para reclamar al gobierno provincial que puedan abrir sus negocios y que les den algún tipo de ayuda. Fueron cerca de un centenar de hombres y mujeres con distintas realidades y rubros. Luego de media hora de bocinazos y aplausos sostenidos sobre calle 3 de Febrero, cuatro representantes entraron a la Casa Gris para reunirse con el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano.

"El lunes abrimos" fue el canto de respuesta en disconformidad con el diálogo que mantuvieron con los representantes del gobierno provincial.

Marcos, uno de los comerciantes que mantuvo el diálogo con las autoridades, estuvo media hora reunido con Aviano y expresó al finalizar el encuentro que le transmitieron que se está negociando con el gobierno nacional para que la ciudad de Santa Fe quede exceptuada del aislamiento total con puertas cerradas para los negocios.

"Están trabajando para que determinadas localidades puedan abrir con un nuevo protocolo. La misma idea es hacerlo en el Gran Santa Fe porque no hay casos locales de coronavirus desdes hace casi un mes. No nos pueden prometer que el lunes podamos abrir los locales. Les dijimos que no es objetivo nuestro como grupo presionar para que abran los locales, pero que no podemos estar en el ánimo ni en el bolsillo de cada uno de los comerciantes porque no sabemos cuál es la realidad de cada negocio", expresó.

"Ya está firmado el decreto de asistencia a través de las agencias de desarrollo a través de un determinado dinero. Nos hicieron saber que las agencias de desarrollo tienen una parte de dinero que pueden volcar en esto. Y esos préstamos o créditos van a ver de qué manera los van a canalizar con los comerciantes. Se va a distribuir de acuerdo a aquellos que no han recibido la ayuda de tasa cero u otro tipo de ayuda", siguió.

En la últimas palabras fue interrumpido por varios manifestantes que gritaron: "No queremos créditos, queremos laburar". Luego, siguieron los cánticos rebeldes que informaban que la semana que viene abrirían desde las 9 de todas maneras.

Testimonios

"Tengo un taller de costura en un local en una galería de la peatonal y no puedo generar ingresos. Mi familia depende de mi trabajo. Es una situación muy fea. Estoy trabajando en casa hace dos semanas porque pude retirar lo que necesitaba pero esto no da para más. Necesitamos trabajar todos los días, con las medidas de higiene como nos piden. Ya es insostenible la situación. Estamos sufriendo, no tenemos ayuda de nadie", contó Adriana Hussein.

Las realidades que se relataron fueron variadas. Desde pequeños negocios familiares, hasta comercios con estructuras desarrolladas y con empleados a cargo. Muchas mujeres manifestaron ser jefas de familia y no tener ningún otro ingreso además de su comercio. Muchos coincidieron en tener dificultades para pagar el alquiler y marcaron tener problemas para pagar las cuentas de la Empresa Provincial de Energía. Tampoco faltaron aquellos que, con comentarios desagradables, compararon su situación con las de miles de personas de sectores sociales empobrecidos que han recibido asistencia social y alimentos para argumentar algún tipo de merecimiento de un auxilio gubernamental.

"Soy comerciante desde hace más de 35 años, hoy tengo un negocio de estética del automotor. No hace falta restringir el trabajo total de algunos rubros. Los restaurantes pueden tener límite de mesas. En mi caso, puedo recibir el auto con una sola persona, esterilizo el vehículo y hago mi trabajo tranquilamente. Se puede buscar la manera de poder trabajar. Tuve que pagar el monotributo si o si. La luz me hicieron un plan de pagos, pero la tengo que pagar con fecha de vencimiento y con intereses del sistema francés. Y la tarjeta el mes pasado la postergaron para el 13, este mes me venció el 2 y la tuve que pagar. Necesitamos ayuda, que el gobierno tenga una actitud para con quienes pagamos los impuestos", dijo Ramón Neida. Al ser consultado si tenía empleados, expresó: "Trabajo solo. Tengo gente que es monotributista que viene a trabajar porque les cedo un espacio. Y hoy están en la misma situación, los chicos se inscribieron y todavía no recibieron la ayuda de los 10 mil pesos. La resolución que dice el gobierno que tiene es muy lerda".

Por su parte, Daniel señaló: "No estamos rebeldes contra la pandemia sino que venimos a encontrar una solución. El problema es que se nos dificulta afrontar los gastos de alquiler, de empleados y de los impuestos sin poder generar ingresos. No vemos reflejado en el gobierno un salvataje para los comerciantes. Podemos aguantar, 15, 20 días. Pero llevamos casi 50, y si se extiende vamos a un caos económico. Somos muchas familias las que dependemos de que el comercio esté abierto o que podamos tener algún tipo de recaudación. Nos anotamos en todos esos créditos que son anunciados, pero una cosa es lo que se dice en conferencia de prensa y otra a lo que el comerciante efectivamente puede acceder".