Tras la muerte por coronavirus del médico de San Lorenzo José Portillo, la secretaria general de la seccional Rosario de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Sandra Maiorana, se mostró muy preocupada por el ascenso del número de contagios en la provincia. “Esta situación no es joda. Acá hay gente que va a morir sin atención”, afirmó.

Portillo atendía en la Guardia del Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo y fue el primer médico en fallecer por coronavirus en la provincia. El facultativo se encontraba internado desde hacía varios días en un sanatorio privado de Rosario. Su deceso se produjo el sábado a la tarde y este domingo, sus compañeros y familiares le brindaron una emotiva despedida.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, la dirigente de Amra remarcó que “la recarga de atención en esta zona de la provincia es crítica. A nosotros (por Rosario) nos van a tocar 20 mil casos largos. Y la gente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) calcula que el pico de contagios llegará a fines de octubre, o sea que esto recién empieza”.

La titular de Amra Rosario también dijo que está “cansada” de escuchar hablar de la ocupación de camas, porque “para lo único que sirve la cama es para acostar al paciente. Ahora, hay que hablar de unidades de internación. No tienen con qué habilitar las camas que han armado. Las clínicas están igual porque son los mismos médicos que están trabajando en todos lados”, afirmó.

“En la historia de este gremio nunca tuvimos cuatro paros en un año y ahora tuvimos cuatro paros en un mes para que se vea el nivel de hartazgo de los médicos. Les estoy pidiendo la cantidad de contagiados entre el personal de salud y no me lo quieren dar. Los médicos están agotados y hartos. No quieren saber más nada”, dijo.

“Si esto sigue así vamos a un escenario de colapso”, vaticinó. “En el sur de la provincia está más cerca de lo que creemos. Esto no pasó la semana pasada, se viene viendo, nosotros venimos renegando con el tema recursos humanos hace muchísimo tiempo”, subrayó Maiorana.