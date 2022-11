Las remeras que solían lucir semanas atrás maniquíes de las casas de deportes en esta capital desaparecieron. Es que los locales nunca lograron reponer el stock de camisetas y ahora, ni siquiera pueden dar garantías de que recibirán más.

En las últimas semanas, quien solo la comercializa era la marca oficial que la produce. Para obtenerla, había que ir a una casa oficial o comprarla a través de la página web.

Sin embargo, en los últimos días apareció una leyenda en la web de la marca oficial advirtiendo: "Este producto está agotado. Suscríbete a nuestra newsletter y entérate antes que nadie de los próximos lanzamientos".

Otro punto es el precio. Hace quince días la camiseta se conseguía en Santa Fe a 18 mil pesos, ahora se cuesta (en la web oficial) 28 mil pesos, cualquiera de los dos modelos. Se trata de un incremento del orden del 50 por ciento.

Según trascendió el viernes Argentina jugará sus primeros dos partidos con la remera tradicional, a bastones celestes y blancos; mientas que el partido frente a Polonia lo jugará con la casaca violeta alternativa.

camisetas seleccionado 2022.jpg Fiebre mundialista: la camiseta oficial de la selección por las nubes y no se consiguen

¿Cuándo aumentó la camiseta?

De acuerdo con el informe de Focus Market y el Blog de Educación Financiera de Naranja X, la camiseta de la Selección argentina costaba en 2010 $249. En el Mundial de Brasil 2014, el precio fue de $749. Es decir, hubo un aumento de 201% de un mundial al otro.

En Rusia 2018, la camiseta costaba $1.649, un 120% más que en 2014. Y, este año, para Qatar 2022 la indumentaria vale $16.999, es decir que se incrementó un 931% con respecto al mundial anterior. Si se lo compara con el aumento sufrido en los últimos días (cuesta 28.000) la diferencia con lo que salía en 2018 es del 1598 %

Según un análisis del sitio "Chequeado", si se tiene en cuenta el dólar minorista oficial, en 2010 el precio de la camiseta era de US$ 62,96; en 2014 aumentó a US$ 92,04; en 2018 cayó a US$ 64,50 y este año volvió a subir, a US$ 107,46. Este último, entonces, es el precio en dólares más alto de los últimos 4 mundiales.

Si se tiene en cuenta el dólar blue, en 2010 el precio era US$ 62,72; en 2014 la camiseta costaba US$ 65,70; en 2018 el precio fue de US$ 63,42; y este año -el costo más barato en 12 años- es de US$ 58,62.

El sitio describe que si se tiene en cuenta el dólar minorista oficial el costo de la camiseta aumentó en estos últimos 12 años un 71%, pero en el caso del dólar blue el precio disminuyó un 6,5%. Esto tiene que ver con la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, que en los años de los 3 mundiales anteriores no era lo ancha que es en la actualidad.

Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, señaló a "Chequeado" que el “encarecimiento de las camisetas de la Selección se dio en todo el mundo, pero en la Argentina es mayor por causas macroeconómicas”.

Y, además, explicó: “La suba del precio del acrílico y del algodón en todo el mundo, y el aumento de la logística internacional, incrementaron el costo en dólares de las camisetas”.

Los hinchas hacen lo imposible por conseguir la camiseta pero este producto es cada vez más difícil de acceder para sus bolsillos. Así como el precio creció, los salarios cayeron desde 2010: lo hicieron un 5,3% en términos reales entre junio de 2010 y ahora.

Chequeado también calculó cómo varió el poder adquisitivo para comprar la camiseta de la Selección argentina en los últimos 12 años.

En 2010, con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) (que entonces era de $ 1.500) se podían adquirir 6 camisetas, mientras que, en 2014, el SMVM ($ 3.600) alcanzaba para 4 camisetas. Es decir, el poder de compra disminuyó un 20,21% con respecto al mundial anterior.

En 2018, el SMVM era de $ 10 mil, lo que equivalía a un valor de 5 camisetas; este año es de $ 47.850, lo que es igual a 2 camisetas. Así, el poder de compra disminuyó casi un 51,14% entre este mundial y el anterior.