Florito:"Recién ahora Brilloni se da cuenta de la grave situación"

“Hace mucho tiempo que desde Encuentro Republicano Federal venimos reclamando que mejoren el deficiente funcionamiento de un lugar tan sensible. Hoy, el patronato del liberado se sostiene gracias a los trabajadores porque no hay conducción. Y los empleados trabajan en pésimas condiciones. Yo le diría a (el ministro de Seguridad) Claudio Brilloni que el Patronato no está “muy debilitado”, le diría que está destruído", sostuvo la diputada provincial Betina Florito. La legisladora cuestionó la falta de respuestas a la grave situación que atraviesa el Patronato del Liberado, un área del Gobierno destinada a los presos que recuperan su libertad y cuyo objetivo es su reinserción social.