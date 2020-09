En Santa Fe la Municipalidad propuso una serie de medidas para que no haya que retroceder de fase y el impacto no sea tan grande. Desde este sábado locales gastronómicos deberán reducir al 30 por ciento sus mesas en espacios cubiertos. Además el municipio anunció que habrá más operativos de control de cumplimientos de protocolos en los negocios, en los gimnasios y en el transporte público. A cambio, no se reducirían los horarios de atención.

Por su parte, Rodolfo Verde, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, dijo a UNO Santa Fe sobre la medida: "está consensuado con la Municipalidad el 30 por ciento de la ocupación de las mesas en la actividad gastronómica para que no haya un cierre como se realizó en Rosario".

Las nuevas normas estarán vinculadas a una reducción en la cantidad de personas que concurran a los establecimientos gastronómicos de la ciudad. La capacidad en los espacios cerrados quedará reducida al 30 por ciento (era del 50 por ciento). Mientras que en las veredas se permitirá la ocupación de todas las mesas siempre y cuando se respete el distanciamiento entre los comensales y entre los distintos grupos de personas que asistan.

Asimismo aclaró que en la ciudad de Santa Fe los horarios de atención siguen como hasta ahora, "hasta las 12 de la noche". "Están abiertos todos los locales hasta la medianoche, se tienen que hacer las reservas como corresponden, y que se cumpla el protocolo. Somos de las pocas actividades que está cumpliendo con el protocolo a rajatabla".

"Nos parece bien que no se haya cerrado, que nos permitan seguir trabajando. No nos parece que se cierre todo", agregó Verde.

En relación a la actividad hasta ahora señaló que desde hace tiempo "viene mal". Y detalló: "Hay determinada cantidad de bares que tienen trabajo pero desde hace diez días la actividad a vuelto a bajar notablemente. La parte hotelera, es un desastre total porque hace 180 días que no tiene facturación. La única ayuda que recibimos es el ATP, solo eso".

Agustín Macinsky