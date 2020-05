Jatón le pidió a la provincia acelerar la flexibilización de la cuarentena

Este mediodía se convocó de urgencia desde la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe a una conferencia de prensa del intendente Emilio Jatón para hablar del transporte y de las salidas recreativas para este fin de semana.

UNO Santa Fe le consultó a Jatón qué análisis podía hacer del acatamiento de los santafesinos a las medidas teniendo en cuenta que cada día se ve más circulación de gente en las calles de la ciudad: "Nosotros sabemos que las medidas con el paso del tiempo hay que flexibilizarlas. Los datos epidemiológicos en la ciudad de Santa Fe nos dan la razón por eso estamos insistiendo que hay que acortar los plazos y acelerar las decisiones, se lo estamos diciendo a la provincia de Santa Fe porque entendemos que las medidas tienen que empezar a flexibilizarse. Es claro, la gente está saliendo a la calle y esto tiene que ver con que no hay casos de coronavirus. Y en el aspecto sanitario nos están dando la razón, por eso estamos insistiendo con provincia para que se empiece a flexibilizar y que no haya tantas restricciones en la ciudad de Santa Fe", respondió.

"Durante la semana vamos a trabajar fuertemente en las reuniones familiares porque creemos que ya son necesarias. Entendemos que los comerciantes tienen que cumplir otro horario pero hoy estamos encorsetados. Hoy hay decretos provinciales que no nos permiten a nosotros salir del horario vespertino. La provincia nos dice que no podemos cruzarnos con el horario bancario, bueno, esa va a ser la discusión de la semana para ir ampliando porque los números en cuestiones sanitarias nos están dando la razón", destacó.

En relación al conflicto con el transporte público de colectivos, el intendente indicó que estuvo en reunión virtual con otros siete intendentes del país, representantes de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) y los secretarios generales del país de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). "Entre todos estamos evaluando el problema que es grave y se busca una solución de fondo. Porque podemos encontrar una y pagar los salarios de este mes, pero lo mismo va a pasar dentro de cinco días. Lo que intentamos es ir a un sistema sustentable tanto para la persona que usa el colectivo con tarifas que no sean caras como también para los trabajadores. Ahora hay una audiencia nacional donde se va a tratar el tema y tanto la UTA como la Atap van a llevar las propuestas de los intendentes allí. El lunes vamos a convocar a todos los diputados y senadores de la provincia para empezar a hacer un proyecto de ley para que el sistema sea sustentable y no solo le dé beneficios al Amba y que el interior quede como estamos viendo el día de hoy", describió Jatón.

colectivos protesta 2.jpg Los trabajadores salen a la calle para manifestarse y buscar una solución al conflicto. UNO Santa Fe

Sobre quién tiene el poder para una resolución del conflicto, apuntó el intendente: "La provincia puede hacer algo, el municipio puede hacer algo y la Nación también, pero el sistema tiene que ser sustentable porque hoy se está hablando otra vez de los mismos subsidios del mes pasado y eso no es sustentable. Han caído las demandas de los pasajeros y tenemos antes del paro 15 mil personas viajando ida y vuelta y antes teníamos 150 mil. El sistema hoy no es sustentable y lo que queremos hacer es discutirlo para toda la República Argentina y no volver a discutirlo cada vez que hay que pagar los salarios".

Asimismo, aclaró que habrá salidas recreativas este fin de semana: "Ya hay resolución. Empezamos la semana pasada viernes, sábado y domingo y se repetirá este fin de semana. Si funciona bien ya no vamos a esperar a los fines de semana para salir a la calle sino que lo vamos a hacer durante toda la semana. Lo que estamos haciendo esta vez es la última prueba piloto con algunos cierres de calles y si esto funciona bien y si el aspecto sanitario nos da la razón como hasta ahora seguramente después ya no va a haber fin de semana sino que toda la semana. Pero recién lo vamos a decidir el lunes. Por ahora va a ser igual a la semana pasada, con los mismos horarios pero sobre todo con mucho compromiso social".

"Estamos encorsetados con algunos decretos provinciales", disparó al ser consultado por la posibilidad de ampliar los horarios de comercio en la ciudad. Al mismo tiempo adelantó que se flexibilizarán los horarios para este sábado. "Cuando nos hablan del comercio nos dicen que no incidamos en el transporte público, que no los crucemos con el horario bancario, así que decidimos que este fin de semana puedan atender al público casi todo el día", agregó.