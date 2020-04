La ciudad de Santa Fe llegó a los 18 días sin nuevos casos de Covid-19 y se acerca a las tres semanas sin tener nuevos infectados de coronavirus. Por su parte, la provincia logró este lunes su segundo día consecutivo sin nuevos casos.

La capital provincial sigue estirando la cantidad de días sin nuevos contagios y ya parece lejano aquel 9 de abril cuando se produjo el último caso positivo que dejó a la ciudad con un total de 27 enfermos confirmados. Ese caso también fue el último que se produjo en el departamento La Capital que totaliza 37 infectados.

Por otra parte, la provincia logró por segundo día consecutivo no tener nuevos casos de coronavirus y totaliza 242 positivos desde el inicio de la pandemia. Si bien la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, dijo que son buenas noticias, también admitió que es inebitable que en el futuro no se vayan a producir nuevos casos de Covid-19 en territorio santafesino.

Al referirse a la línea de contagios de la provincia, la funcionaria remarcó que "no solo logramos aplanarla, si no también que baje un poco". Luego se refirió a la decisión del gobierno de Santa Fe de no permitir los paseos recreativos de una hora por día y argumentó: "Tenemos que ser muy cautelosos para ver cómo impactan las medidas que tomamos. Por eso queremos esperar una semana más para ver qué sucede con las decisiones que tomamos la semana pasada", dijo en referencia a la flexibilización de la cuarentena.