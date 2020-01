La ciudad de Santa Fe sigue bajo alerta por tormentas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas intensas que abarca el centro y norte de la provincia de Santa Fe, centro y norte de Córdoba, Corrientes, centro y norte de Entre Ríos y Misiones.

Según el organismo: "el área de cobertura continuará siendo afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Algunos de estos fenómenos podrán ser localmente intensos y estar acompañados de importante actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo en forma puntual".

Cantidad de lluvia caída en la ciudad:

La Municipalidad informa los datos de lluvia caída en la capital provincial hasta las 12 horas de este viernes 10 de enero, cuando la red de estaciones meteorológicas propias registraron los siguientes datos acumulados: en el Hospital de Niños 51.5 mm, en el Centro 66.75 mm, en Alto Verde 73.5 mm y en el CIC de Facundo Zuviría 30,75 mm. Rincón 32mm.

La ráfaga máxima de viento fue de 67 km/h, y se registró a las 7.50 horas.

Recomendaciones

Por este motivo, el Municipio recuerda a la población una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.

Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; tratar de no desplazarse mientras dure la tormenta, salvo por extrema necesidad o en caso de urgencia; eludir los postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio.

Pronóstico extendido

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL informa que se observa que la región se encuentra con altos grados de inestabilidad por momentos debido a la combinación de flujos de aire superficiales relativamente más fríos y húmedos provenientes del sureste del continente y desde el océano, mientras que en altura, se observa la presencia de flujos más cálidos del oeste/noroeste del continente. Esta situación genera que las condiciones muestren una importante alternancia entre condiciones de inestabilidad con eventos de lluvias y tormentas de variadas intensidades y situaciones de relativo buen tiempo. Esta alternancia debería mantenerse hasta por lo menos comienzos de la semana, no descartándo una posibles extensión hasta mediados de la misma.

Para arrancara el fin de semana, el sábado se espera cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio mínima de 21º y máxima de 36º.

El domingo cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestable. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con suave ascenso: mínima 23º y máxima 37º.

Por último el lunes, cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Mínima 23º y máxima 32º.