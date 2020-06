La ciudad se aleja de las restricciones con poca adhesión a las medidas

En el Parque Federal hubo varios partidos de fútbol este domingo, cuando el sol acompañó. Equipos de todas las edades repitieron lo que sucedió el fin de semana anterior: un picadito entre amigos o con quien quiera ocupar el espacio que falta para completar el juego. Rondas de mate al aire libre entre grandes grupos de amistades en la costanera, el Parque Garay, el del Sur o en espacios verdes al norte de la ciudad. En el Parque de la Locomotora los chicos se encontraron en juegos durante todo el día en los viejos rastros de trenes que están allí, juntos a sus abuelos.

Hoy, con la habilitación de bares y restaurantes, algunos locales de centro completaron felizmente todas las mesas disponibles con comensales y respetando la distancia. Pero afuera, en la calle, largas colas de personas todas juntas se encuentran intentando entrar a empresas financieras y crediticias. Un síntoma del pasar económico que tiene una parte importante de la población. Al mismo tiempo, la otra cara, es la de compradores que miran vidrieras y aprovechan el momento para salir a pasear. Otros buscan qué regalar para el día del padre o abastecerse de abrigos para el invierno.

peatonal.jpg

Vendedores callejeros, de todas las edades –muchos niños–, buscan ofrecer sus productos a quienes pasen por San Martín. Bolsas de plástico, turrones, alfajores, o simplemente el pedido de una ayuda por favor son el cuadro que completa una historia pandémica que marcará de manera más profunda a los sectores vulnerables. La desesperación no pasa desapercibida en las calles.

Embed

En este marco, el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, aclaró: "Sabemos que hubo mucha gente, sobre todo en la costanera pero los controles tienen también un límite. En esta etapa de distanciamiento tenemos mucho de control ciudadano y mucho de control personal, cada uno de nosotros cuando utilizó la posibilidad de salidas familiares tuvo precauciones, las tenemos que tener en el espacio público". Y aseguró: "Nosotros podemos acercarnos y decirles «usá tapabocas», pero no tenemos el poder de la policía para eso, pero esto tiene mucho que ver con la actitud de cada uno y con la conciencia social".

tarjeta.jpg

Al mismo tiempo da los horarios en los que se permiten actividades y cuáles son las permitidas desde este lunes, con la esperanza de que cada santafesino haga caso y sabiendo que quienes tienen el privilegio de acatar las medidas para protegerse a sí mismo y a los demás es en los espacios de los sectores que pertenecen a la economía formal.

Desde hoy se puede salir a correr de 7 a 19, cualquiera que tenga entre 16 y 60 años. En esa misma franja horaria está permitido ir al gimnasio con turnos. Los locales gastronómicos funcionarán de lunes a domingo, entre las 7 y 23 con reservas, cerrando las cocinas a las 22.30. El cementerio abre el miércoles de 14 a 17, de lunes a sábado; y los domingos de 9 a 12. No están habilitados los sepelios ni los cortejos fúnebres. En todos los casos se van a tomar los datos de todas las personas que ingresen a los lugares que se habilitan para estos fines.

Embed

Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre las próximas habilitaciones sobre las que se está trabajando, Jatón respondió: "Sabemos que están pendientes los paseos de compras, los shoppings, los jardines maternales están esperando también abrir sus puertas. Estamos trabajando en todos los otros sectores, hoy tenemos reuniones con ellos, para empezar a acelerar los plazos. Y de hecho cuando lleguemos a una conclusión o a una construcción de criterios en conjunto vamos a poder enviar a provincia lo que salga de esas reuniones. Y nos vamos a reunir con todos esos sectores que han quedado fuera de las habilitaciones". Luego aclaró que están habilitados los fútbol 5, con restricciones. Por ahora no hay novedades sobre permisos para el trueque o negocios de la economía popular.

Por último dijo "que hay algunos grises todavía" en la burocracia para habilitar actividades. Hasta ahora se solicitaba al gobierno provincial, y de allí se elevaba a Nación que daba el si o el no. "Me parece que lo mejor ahora es conformar criterios, no decidir, sino construir las decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo con diferentes sectores, por eso nos vamos a reunir hoy con jardines maternales. En base a eso elevamos los pedidos a provincia, y de ahí a Nación. Este decreto necesita un análisis posterior al día de hoy, esos grises hay que estudiarlos un poco más y estamos en ese momento", concluyó el intendente.