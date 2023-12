La historia del santafesino que recibió las Llaves de la Ciudad de Londres por sus aportes a la educación sustentable

Según explicó, las Llaves de la Ciudad de Londres (Freedom of the City of London) es un reconocimiento similar al de "ciudadano ilustre", una tradición muy antigua, anterior a la llegada de los normandos, hace casi 900 años. Estas llaves eran el permiso que se le daba a los ciudadanos para que puedan pasar por la ciudad con ciertos privilegios. "Fue todo una sorpresa, no me lo esperaba. Es todo un orgullo, un honor, realmente me incentiva a seguir trabajando en pos de la educación, de la sustentabilidad", expresó al respecto.