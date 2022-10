La provincia descarta aumentar el reintegro de Billetera Santa Fe: "Los $5000 no se tocan"

•LEER MÁS: Empresarios piden aumentar el monto de reintegro de la Billetera Santa Fe

"Por supuesto que el tema inflacionario impacta pero por el momento no se tiene previsto aumento del reintegro. Y la cuestión del presupuesto 2023 tiene que ver con estimaciones de gastos, como las que tuvieron para este año, que el presupuesto no fue aprobado en tiempo y forma, tuvimos que arrancar el 2022 con un reconducido del 2021 y tuvieron que aplicarse las partidas presupuestarias, hoy estamos en más de $24.000.000.000 y seguramente se va a necesitar cubrir con alguna partida más hasta fin de año pero por el momento los de $5000 no se tocan", afirmó.

Juan Marcos Aviano manifestó que a la inflación en la provincia se la aborda por medio de la fiscalización, interactuando con Nación. Y añadió: "Insistiendo en la necesidad de acordar en unos 30 o 40 productos esenciales con las principales firma de la Argentina, algo que todavía falta. En Santa Fe acompañando desde el lado de la oferta con precios santafesinos y desde el lado de la demanda con Billetera Santa Fe".

"Hay sectores del empresariado que deben entender que los niveles de rentabilidad no se pueden asimilar a los precios internacionales o a lo pueden estar logrando de competitividad y de renta con exportación", apuntó Aviano y contó que Santa Fe hizo propuestas en este contexto, trabajando con precios de referencia y productos genéricos.

supermercado productos frutas verduras precios.jpg

Recordó que la semana pasada se reunieron en Rosario todo el supermercadismo de la Argentina, entre los cuales estaban la Cámara Argentina de Supermercados: "Hemos acordado y hoy están tomando los sectores del supermercadismo local el programa de la provincia de Santa Fe, quieren que Nación, el ministro Massa y el secretario Tombolini lo tomen como el programa nacional de Precios Cuidados".

En torno a la medida de fijar precios en packaging del gobierno nacional, opinó que es difícil de implementar aunque sí resolvería el sostenimiento del precio del consumidor final. Además consideró que es complejo que las empresas acepten esta propuesta.

Escuchá la entrevista completa acá: