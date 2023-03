La UTA suspendió el paro de colectivos del próximo jueves

colectivos 16 parada.jpg

Indicó que se suspendió el art 223 de la LCT bis a partir de este martes, ya no se descuenta más, ya no van a cobrar más el 88% en "negro" y el 12% remunerativo. Este lunes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se llegó al acuerdo de la suspensión del artículo antes mencionado, el cual "era uno de los mayores problemas que tenía todo el interior del país porque el Amra no lo tenía así, por lo que les lleva un poco más de tranquilidad a los compañeros a la hora de jubilarse porque los perjudicaba mucho". Mientras que hay otras dos cuestiones que tratarán de resolver en una mesa diálogo.

Entre los reclamos de UTA, también está el pedido de un "salario digno, equitativo e igualitario a lo largo y lo ancho del país, IGUAL TAREA = IGUAL REMUNERACION /POR UN SALARIO DE $350.000". Así también como la entrega de las seccionales que fueron electas por voluntad de los afiliados (Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mar del Plata y Córdoba). "Que respeten fallos judiciales al respecto", expresaron desde el sindicato en uno de sus comunicados.

