Los intendentes definen cómo serán las salidas recreativas pero preocupa el control

Los intendentes de las ciudades de la provincia (a excepción de Santa Fe y Rosario) recibieron el decreto 436 que lleva la firma del gobernador Omar Perotti. Se trata del documento que establece las condiciones generales en que se debe proceder a la habilitación de salidas recreativas de las personas en el marco del "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Ahora, las autoridades locales deberán, en base al decreto, definir de qué forma se implementarán y se organizarán las salidas de esparcimiento. En ese sentido, la provincia aclara que los "municipios y comunas podrán modificar los horarios precedentemente establecidos, respetando los grupos poblacionales definidos y evitando la superposición de los mismos en el uso de la autorización".

Es por ello, que el decreto solo "sugiere, con carácter de recomendación", los siguientes horarios:

- Mayores de quince (15) años hasta sesenta y cuatro (64) años inclusive, de 8 a 10 horas y de 18 a 20 horas

- Menores de quince (15) años acompañados por un adulto, de 11 a 14 horas

- Mayores de sesenta y cinco (65) años, de 15 a 17 horas.

La mayoría de los intendentes de muestran a favor, en localidades donde la situación sanitaria lo permite, de continuar flexibilizando la cuarentena y de ampliar los permisos. Sin embargo, la duda se plantea por el lado del control de las salidas. Los mandatario locales, recuerdan que el personal de control no posee el poder de policía y además no cuentan con el personal necesario como para poder garantizar la vigilancia. En ese sentido, le piden a los vecinos "conciencia social".

La norma provincial comunicada este jueves exige que aquellas personas que "hagan uso de la autorización dispuesta deberán dar cumplimiento a las indicaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellas la de circular en los horarios que se establecen para cada grupo poblacional en el presente decreto o en la normativa dictada en su consecuencia por las autoridades locales, y por los lugares que éstas establezcan al efecto. Además, exige:

- Los adultos deberán circular munidos de su Documento Nacional de Identidad (DNI), y quienes deban ir acompañados podrán hacerlo con un cuidador.

- Los menores de edad deberán circular siempre en compañía de un adulto.

- Mantener en todo momento una distancia de seguridad mayor a 1,5 metros, y Ilevar elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados, exigencia ésta en particular de la que quedan exceptuados los niños menores de cinco (5) años.

Por otro lado, en su artículo cuatro deja "expresamente excluidas de los alcances del presente decreto, y en consecuencia continúan prohibidas mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la práctica de deportes, el uso de plazas, parques, paseos, juegos infantiles y gimnasios, aun los abiertos.

Intendentes de las ciudades que conforman el gran Santa Fe aguardaban con expectativa el decreto provincial para luego avanzar con sus equipos técnicos en la implementación. Fuentes del municipio de San José del Rincón adelantaron a este medio que el viernes a la mañana se anunciaría en la ciudad costera la forma en que se desarrollarán las salidas y anticiparon que la cuestión del control es algo que inquieta y preocupa.

Daniela Questa, intendenta de Santo Tomé, se mostró a favor de las salidas pero también planteó la cuestión del control. "¿Cómo hacemos para controlar que cada vecinos salga a la hora que tenga que salir y lo respete?", se pregunto la mandataria. "Vamos a invocar y vamos a trabajar fundamentalmente con la conciencia ciudadana. No tenemos 80 mil policías municipales. No podemos poner al lado de cada vecino un policía municipal. Vamos a hacer todos los controles posibles, no vamos a habilitar el uso de los espacios públicos para evitar conglomeraciones de gente. Porque si volvemos al movimiento que tenía la costanera antes de la pandemia es imposible que se cumplimente el distanciamiento social", añadió.

En declaraciones al programa LT 10, Questa definió que "estas etapas se mantienen sí todos comos ciudadanos nos comprometemos a hacer lo que nos corresponde a cada uno".