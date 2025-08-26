Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Martes húmedo en la ciudad de Santa Fe para el comienzo de jornada

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

26 de agosto 2025 · 07:57hs
El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 8.4º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que si bien se mantiene la persistencia de un sistema de alta presión en la región central del país con aportes de aire frío en altura, los mismos pierden fuerza, junto con el incremento de aportes de aire cálido en superficie. Esta situación mantiene las jornadas despejadas, con condiciones buenas y estables hasta por lo menos el día viernes donde se comienza a observar un proceso lento y gradual de leve inestabilización el cual debería permitir eventos de lluvias de diversas intensidades entre el día sábado y el domingo. Respecto de las temperaturas, las mismas presentan una tendencia gradual en ascenso acompañando este proceso, para luego descender gradualmente con el arribo del nuevo sistema frío.

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas poco cambio y leve tendencia en ascenso: mínima 9º y máxima 27º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

En tanto el jueves se espera cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones estables, tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

Por último, viernes mayormente despejado, con nubosidad por momentos y condiciones estables con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Cortes programados por EPE para este martes

El dólar oficial subió más de $40 ante la turbulencia política del gobierno: cómo reaccionó el blue en Santa Fe

Nueva semana y nuevos precios de los combustibles en Santa Fe: así quedaron en YPF, Shell y Axion

La Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público se fusionan: cómo funcionarán

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

