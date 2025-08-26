Martes húmedo en la ciudad de Santa Fe para el comienzo de jornada

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 8.4º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que si bien se mantiene la persistencia de un sistema de alta presión en la región central del país con aportes de aire frío en altura, los mismos pierden fuerza, junto con el incremento de aportes de aire cálido en superficie. Esta situación mantiene las jornadas despejadas, con condiciones buenas y estables hasta por lo menos el día viernes donde se comienza a observar un proceso lento y gradual de leve inestabilización el cual debería permitir eventos de lluvias de diversas intensidades entre el día sábado y el domingo . Respecto de las temperaturas, las mismas presentan una tendencia gradual en ascenso acompañando este proceso, para luego descender gradualmente con el arribo del nuevo sistema frío .

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas poco cambio y leve tendencia en ascenso: mínima 9º y máxima 27º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

En tanto el jueves se espera cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones estables, tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

Por último, viernes mayormente despejado, con nubosidad por momentos y condiciones estables con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre