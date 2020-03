"Muchos de los infectados con coronavirus habían compartido el mate"

Este miércoles, junto al gobernador, la secretaria del Ministerio de Salud, Sonia Martorano, confirmó un aumento en los registros de casos positivos de coronavirus en la provincia: 39 positivos en total, 59 casos en estudio y 96 ya fueron descartados. En esta línea advirtió que "ya tenemos casos distribuidos en la provincia".

Del total de casos positivos, 8 son de la ciudad de Santa Fe; 10 de Rosario; 1 Villa Gobernador Gálvez; 3 de Santo Tomé; 1 Sauce Viejo; 1 Casilda; 4 en Rafaela; 1 Villa Constitución; 2 Helvecia; 1 Venado Tuerto; 1 Esperanza; 1 San Javier; 3 Gálvez y 2 en Roldán.

De los casos registrados, 33 tienen antecedente de viaje al exterior, un caso tuvo contacto con un confirmado, dos están en estudio y dos estuvieron en contacto con provincias con circulación. "Ya comenzamos con casos sin antecedentes de viajes, con contactos sospechosos, pero en otros casos tenemos viajes dentro del país. Con antecedentes de ir a Chaco y Capital Federal. Tenemos que extremar el aislamiento", indicó Martorano.

La secretaria de Salud, Sonia Martorano.

Y detalló: "Decimos que hay circulación porque tenemos casos de gente que no viajó al exterior. Tenemos casos en Rosario, algunos en Santa Fe y en Helvecia. El nene de dos años no viajó a ningún lugar. Esto nos habla de que el virus está circulando. En muchos de estos casos lo que detectamos es que habían compartido mate. El mate hoy es personal. Creo que dentro de unos meses volveremos a la ronda de mates, a los abrazos, a los besos, pero hoy no. Casos que encontramos habían tomado, compartido, así que hay que cuidarnos por ese lado".

"Ayer hablamos de 17 y hoy de 39. No tiene que ver con un aumento de un día al otro, sino que hace 72 horas nos permitieron con kits que teníamos realizar los análisis en Rosario. Todo lo que estaba en espera, con un rápido corrimiento de las muestras, aumentaron los casos. Hoy tenemos una foto verdadera de la realidad. Algunas muestras fueron tomadas hace 48 horas. Nos permite una mejor visión del día de hoy", advirtió Martorano.

Sobre los menores con coronavirus, agregó: "En niños, tenemos dos casos. La evolución es muy buena, es mucho mejor que en el adulto. Evidentemente hay muchas teorías al respecto. Pueden transmitir el virus pero no desarrollan una enfermedad florida. En ambos casos solo dieron algo de fiebre un día y nada más, están en perfectas condiciones. No es la población más vulnerable pero sí pueden contagiar y transmitir a los mayores. Así que hay que tener cuidados de resguardarlos".

Por último, en relación a las vacunas antigripales adelantó: "Las vacunas ya están, llegaron en dosis suficientes. Generalmente se empieza por personal de salud y adultos mayores a 65 años. La idea es que no se movilicen, porque hay toda una estrategia que va a estar en la página oficial de gobierno para llegar a los adultos mayores, geriátricos, etc. Hoy se publicará".