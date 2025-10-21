Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El espacio político recorrió la peatonal santafesina y reunió a cientos de vecinos en un acto que buscó reforzar sus valores de familia, libertad y desarrollo económico

Santa Fe fue el escenario elegido por el espacio Nuevas Ideas para el cierre de su campaña electoral, que culminó este fin de semana con una caravana que recorrió la peatonal de la ciudad y reunió a cientos de vecinos bajo un mismo mensaje: defender los valores que fortalecen a la provincia y al país .

El candidato a diputado nacional, Eze Torres , acompañado por la pastora Cristina Luciani y un equipo de jóvenes y familias, encabezó el recorrido que se transformó en una verdadera manifestación de entusiasmo, alegría y compromiso ciudadano. Entre banderas celestes y aplausos, los santafesinos se acercaron para mostrar su respaldo y participar de la jornada de cierre.

Durante el acto, Torres destacó la necesidad de un Estado más ágil, con menos impuestos y menos burocracia, que impulse la producción, genere empleo y premie el esfuerzo de los santafesinos. “Somos una opción que defiende la vida, la familia y la libertad. Queremos una Santa Fe que produzca, que genere empleo y que premie el esfuerzo”, afirmó el candidato frente a los presentes.

La caravana también evidenció el crecimiento del espacio político en la provincia. Nuevas Ideas, que debuta este año en la escena nacional, se consolida como una fuerza emergente de centro-derecha con una mirada moderna y humana, centrada en los valores del interior y en la participación activa de la ciudadanía.

El cierre de campaña dejó en claro que una nueva generación de santafesinos busca protagonizar cambios con convicción, identidad y propósito, reafirmando el compromiso del espacio con la participación ciudadana, la familia y el desarrollo económico de la provincia.