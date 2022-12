"Se cortará toda la zona lindante de Boulevard y Rivadavia, en Boulevard y 25 de Mayo, Boulevard y Belgrano, Rivadavia y Obispo Gelabert, 25 de Mayo y Cándido Pujato, y República de Siria para que no tengan ingreso a boulevard" explicó a UNO Santa Fe el secretario de Control de la Municipalidad, Fernando Peverengo

"Iremos evaluando la cantidad de gente, estaremos en pleno contacto con policías, lo iremos monitoreando con la Guardia de Seguridad Institucional también. Se empezará a despejar y liberar el tránsito a partir de las 22" detalló. En el último operativo hubo 120 efectivos policiales, y Peverengo manifestó que "debería haber, por lo menos, los mismos".

Acerca del expendio de alcohol en los alrededores, la Municipalidad realizó una recomendación.

"Normativamente no puedo prohibir a la gente que venda el alcohol, entonces hicimos una recomendación para que en caso de vender bebidas que no se haga con botellas vidrio. No se puede aplicar la Ley del Deporte como en partidos de Colón o Unión porque esta Ley contempla 800 metros a la redonda de donde se realiza el cotejo", explicó Peverengo.

El secretario señaló que el jueves a la tarde fueron notificadas las personas de la zona con las recomendaciones del municipio.

El funcionario también detalló a UNO Santa Fe que se coordinó con Provincia mayor cantidad de baños químicos en el lugar. En cuanto a las personas que retornen por la Ruta 168 a la ciudad serán desviadas por la Avenida Alem.