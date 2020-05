Paro de médicos nucleados en Siprus en toda la provincia

Este jueves 21 de mayo los profesionales nucleados en Siprus, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, realizará un paro provincial por 24 horas. El mismo busca la reapertura de paritarias, pases a planta y pago de salarios y adicionales con hasta ocho meses de deuda. Por otro lado manifestaron que se insistirá en la urgente protección del personal abocado a la crisis sanitaria, con la provisión de elementos de calidad y en cantidad necesarios.

"Es insostenible que en esta situación de pandemia no podamos tener comunicación con el ministro de Salud que en los seis meses de gestión no recibió nunca a los profesionales que estamos garantizando la atención de la crisis sanitaria. También es inadmisible que el gobernador de la provincia diga que para discutir nuestras condiciones de trabajo en los hospitales y centros de salud debamos esperar hasta fin de año. Esta situación no se da en casi ninguna otra provincia de Argentina. Necesitamos enfrentar la pandemia con trabajo y sueldos dignos", manifestaron en el comunicado.