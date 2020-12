Proponen que las playas de la ciudad tengan un sector específico para fumadores

Se propone, a los fines de cumplir con los objetivos del programa, que se coloque "en todas las playas un cartel que indique “Playa libre de humo" y que se dispongan "recipientes acordes para depositar las colillas de cigarrillos, a una distancia no mayor de 50 metros, con la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud”.

La iniciativa, de la concejala Jorgelina Mudalel (PJ) advierte además que "los fumadores solo podrán ejercitar ese hábito dentro de un radio de cinco metros de los recipientes mencionados, espacios que se denominaran “Sector Fumadores”.

"El fin es evitar contaminación por colillas de cigarrillos y cuidar la salud de turistas y residentes de la ciudad de Santa Fe. Lo que planteamos con este programa es que dentro de una superficie específica se puedan instalar recipientes acordes para depositar las colillas de cigarrillos y que los fumadores estén en un radio específico, delimitado, que sería «el sector se fumadores»", comentó la concejala justicialista.

Y añadió: "Estamos generando un respeto mutuo entre quienes tienen el hábito de fumar y quienes no lo tienen. Quienes tienen el hábito pueden hacerlo libremente sin sentir que pueden molestar a otras personas. Y aquellas personas que no comparten dicho hábito no se acerque al sector donde están los fumadores. Es una forma de respetarnos mutuamente y también de contribuir al ambiente"

Informó que una "sola colilla puede contaminar 50 litros de agua. Es necesario empezar a pensar en pequeños cambios de nuestras conductas a partir de nuestros hábitos". Subrayó que "no se está prohibiendo fumar, ni se está metiendo en la vida privada de las personas, sino que estamos estableciendo la necesidad de crear un sector de fumador específico para tener una convivencia más armoniosa"