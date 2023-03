Pullaro: "Si soy gobernador las paritarias se van a discutir en enero"

Pullaro entiende que en un país que el año pasado tuvo casi el 100% de inflación discutir la recomposición del salario de los trabajadores es correcto para “respaldar fundamentalmente a los buenos docentes que hay en la provincia de Santa Fe, pero también tenemos que discutir la reforma del sistema educativo en su conjunto y otras cuestiones como la formación docente continua, las condiciones de infraestructura, los contenidos pedagógicos básicos; si no solamente terminamos discutiendo sobre los salarios y no sobre si los chicos aprenden o no aprenden en la escuela”, expresó.