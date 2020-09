Casos. Se usa en insuficiencia respiratoria grave, respiradores y anestesias. La cantidad de respiradores es uno de los problemas que inquieta.

Para saber cómo se batalla desde ese lugar, en UNO en la Radio, el programa que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por FM Sol 91.5, se entrevistó al doctor Martín González Vara, alergista y neumonólogo, que trabaja en el área Covid-19 del Hospital Cullen de nuestra ciudad.

"En el Hospital Cullen, en donde trabajo, tenemos diagramado desde hace seis meses una línea de atención que parte de lo administrativo hasta el especialista, en mi caso la neumonología. Tenemos médicos de guardia y nosotros los consultores que ahora estamos también de guardia porque quienes lo están haciendo están viviendo situaciones caóticas en cuanto a cantidad de casos, por ejemplo, y nosotros salimos en su refuerzo. Tenemos además un orden estratégico para la atención y también para establecer qué paciente es el que tiene riesgo o características clínicas para necesitar la internación".

En relación al compromiso social para con el trabajo de los profesionales de la salud dijo: "En este momento necesitamos más que nada la respuesta de la sociedad, que vean que por la enfermedad, –que por lo general entienden como una gripe–, existe un porcentaje no menor que la puede pasar mal y que esa persona sea tu padre, tío o abuelo. Y cuando planteamos esta escena del seno familiar o de los amigos no hay mucho más para discutir. Y ese es el mensaje que deben de tener claro los santafesinos hoy porque si bien es cansador, llevamos seis meses, pero recién empezamos a buscar las armas para poder salir a la guerra".

"El que diga que no tiene miedo, te miente. En realidad, el miedo lo tuvimos en marzo cuando no sabíamos qué era el Covid-19, pero cuando empezamos a recibir a los pacientes y comprendimos cómo era atenderlos y los mecanismos para hacerlo, fue alentador. Pero en la vida además hay un montón de cosas, el día a día, la familia, el resto de los trabajos porque la mayoría de nosotros trabaja en el sector privado, entonces es salir del hospital, ir a otro lugar, llegar a tu casa. Yo tengo dos chicos, ahora no tenés quién te los pueda cuidar, tu mujer trabaja y tenés que descansar", aseguró el neumonólogo al hacer referencia al trabajo de cada uno en los distintos nosocomios de la ciudad.

Al ser consultado sobre por qué los santafesinos se resisten a pensar en el otro y cumplir con las medidas de prevención afirmó: "Hay muchos mecanismos de defensa que utilizan los santafesinos, el hartazgo, el a mí no me va a pasar o si me pasa no me va a pasar nada, mucho egoísmo y pensar muy poco en el otro. Ojalá que nunca pase, pero si yo le tengo que decir a alguien «mirá, al respirador no se lo vamos a poder colocar a tu papá se lo tenemos que poner a una persona 20 años menor», ese es el punto adonde no queremos llegar, no poder atender a todos por igual, nuestro objetivos es brindarle atención a todos los pacientes. Y no siguiendo las reglas nos quitan esa posibilidad porque aumentan los casos día a día".

"Si bien uno tiende a plantearse escenarios buenos y malos y para que no te agarre por sorpresa, estamos preparándonos para asistirlos a todos pero con criterios; reforzando mucho el «quedate en casa, si sos joven y tenés comorbilidades; quedate en casa si sos caso sospechoso porque estuviste en contacto y empezaste con síntomas, llamá al 0800 y si tenés dificultad respiratoria, fiebre, tos tenés que consultar. Pero no vengas si tenés síntomas muy leves, sin comorbilidades y sos joven. Llamá primero y ahí te indicarán qué hacer»", cerró el especialista.