Tras el fuerte reclamo de vecinos de Candioti Sur avanzan las gestiones para la repavimentación de calle Calchines

Repavimentación esperada por los vecinos

En diálogo con UNO Santa Fe, vecinos del lugar informaron cómo viene el proceso: “Vinieron trabajadores de Aguas Santafesinas, arreglaron la pérdida y terminaron de sacar el corralito de esa reparación. Se están definiendo algunas cuestiones técnicas".

Reclamo vecinos candioti obras Assa 2.jpg

En principio, luego de que Aguas Santafesinas haya solucionado el problema de la gran pérdida de agua producto de la obra inconclusa en el lugar que generó grandes inconvenientes a los vecinos, se estaría asfaltando y reparando la esquina de Calchines y Alvear.

La problemática había sido planteada con fuerza en una reunión reciente con concejales, donde los frentistas insistieron en la necesidad de acelerar los trabajos de repavimentación tras las intervenciones de Aguas Santafesinas (Assa), que dejaron calles rotas y mal señalizadas.

Otros reclamos

Otro de los reclamos reiterados es el de la iluminación. “Tema luces se habló con los vecinos y volví a insistir sobre la colocación de más luminaria. Todavía eso no se resolvió”, agregó la misma vecina, quien también se refirió al estado de la recolección de residuos: “Por lo menos de mi parte no he visto basura, con lo cual, entiendo que está pasando el camión y recolecta todo”.

Desde el barrio señalan que están a la espera de que se cumplan los compromisos asumidos por funcionarios y se convoque a un nuevo encuentro para evaluar el avance de las obras. “Hay que esperar ahora y ver si efectivamente comienzan a reparar esta esquina y cuándo nos convocan nuevamente”, concluyeron los vecinos.