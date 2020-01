Un santafesino, elegido para realizar una inédita expedición

Mariano Carloni tiene 26 años, es rosarino y por una acción solidaria, que realizó de manera desinteresada, fue elegido para integrar un grupo de seis expedicionarios que hará un viaje épico a uno los lugares menos documentados del mundo: uno de los lagos más grandes de Siberia, Rusia. El objetivo es marcar un récord Guinness.

"Para mí es un sueño", confesó Mariano en diálogo con La Capital enterado de que había sido invitado a participar del proyecto Baikal.

El 8 de febrero Mariano partirá rumbo a Moscú y desde allí se dirigirá a Irkutsk, una ciudad situada a 4.500 kilómetros de la capital rusa.

Tres días más tarde se reunirá con los otros cinco expedicionarios: dos irlandeses, un lituano, un alemán, un inglés. Se subirán a las motos Royal Enfield Himalayan 400, con cubiertas especiales para el hielo.

En pleno invierno siberiano, con temperaturas de 35 grados bajo cero, emprenderán un intento sin precedentes de atravesar la superficie congelada del lago Baikal en moto, y sin ningún apoyo. Cruzarán 750 kilómetros de hielo con 1.500 metros de profundidad.

Carloni es fanático de las motos, y ya realizó una expedición al sur del país en este vehículo y otra al norte, pero nunca se lanzó a algo como lo que va a hacer en febrero.

Junto a los seis motociclistas viajará un camión con camarógrafos y documentalistas que registrarán imágenes jamás vistas.

Todo será documentado para cine, televisión, radio y redes sociales. Se tratará de una primicia mundial, para que los amantes de la naturaleza y de la aventura puedan seguir la travesía.

Durante siete días, los participantes sólo verán hielo y tendrán que desafiar el frío polar. Allí dormirán y comerán, además de viajar en las motos sorteando los posibles obstáculos.

"Sabemos que podemos encontrar lugares que no estén congelados y ahí habrá que ayudarse porque no podés permanecer más de dos segundo en el agua congelada", contó Carloni.

¿Cómo llegó a la aventura?

Carloni jamás se había imaginado que integraría un grupo así, de hecho es el más joven del equipo integrado por avezados moteros y aventureros que hasta dieron la vuelta al mundo en esos vehículos.

Todo es producto de una acción solidaria. "A través de un grupo de Facebook que ayuda a viajeros internacionales, vi que un irlandés, que estaba realizando un viaje en moto por Ushuaia, necesitaba repuestos que no conseguía. Me puse en contacto con él y conseguí los elementos que necesitaba en Buenos Aires, y un mecánico que le pudiera arreglar la moto. Lo hice para darle una mano porque está bueno ayudar a quien viaja solo", contó el joven

El irlandés quedó más que agradecido y quiso conocer a Mariano. Se encontraron en Buenos Aires y allí el argentino conoció a Declan Mc Evoy, experto en expediciones en moto, que estaba organizando una aventura en Rusia.

"A los 20 días de habernos encontrado en Buenos Aires, me llamó y me contó lo del proyecto Baikal, y me pidió mi opinión. Le dije lo que pensaba y me contestó que en realidad me estaba invitando a participar de la expedición. Yo no lo podía creer", relató el joven emocionado al revivir el momento.

El argentino no dudó en sumarse. Y para hacerlo debió someterse a un régimen especial de comidas y de ejercicios para estar en plena forma.

"Sé que el desafío es enorme", declaró Carloni. "Sabemos que nos pude tocar una tormenta de nieve y la verdad es que no sé que vamos a hacer. No será fácil", continuó el joven a quien lejos de asustarle, la aventura lo fascina.

Actualmente Carloni trabaja como administrativo en un restaurante de Buenos Aires. Pero, antes hizo un poco de todo. Se califica como "muy inquieto". Hizo la secundaria en el Liceo Militar de Funes y luego trabajó repartiendo bidones de soda, en la Casa del Tango, y también estuvo en una panadería. Después, viajó a Miami donde también se empleó. En pocos días estará por primera vez en Rusia.