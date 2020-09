Un santafesino trabaja en el desarrollo de una de las vacunas contra el Covid-19

En lo personal, no deja de sorprenderse por participar de este proceso. “Conocía la empresa desde antes porque tiene mucho prestigio en el ámbito de la biotecnología. Sabía que era un lugar importante, pero nunca me imaginé ser parte de esto”, y reconoce que para lograr ese trabajo “contó la formación que recibí en la UNL”. "Poder aplicar ahora lo que aprendió en sus años como estudiante –agrega– me permite valorar todavía más las herramientas que recibí durante mi formación. Todo lo que hago, lo estudié en la facultad”.

santafesino vacuna oxford 1.jpg Con ese trabajo, se espera proveer desde Argentina y México con más de 200 millones de dosis de la vacuna a todos los países de América Latina, exceptuando a Brasil Prensa UNL

Transferencia y adecuaciones

La vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford es de las “indirectas” que se denominan de esa manera porque lo que usan como antígeno no es el virus que se quiere combatir atemperado. La fórmula que se empezará a producir en mAbxience usa otra estructura viral, un virus respiratorio que afecta a los chimpancés pero no tiene capacidad de replicarse en los seres humanos. Ese adenovirus se modifica genéticamente con el gen que codifica la proteína de la espiga del coronavirus. Lo que se produce al inyectar la vacuna –señala Damián Iglesias– es que el sistema inmunológico detecta el antígeno de la proteína de la espiga del coronavirus y produce anticuerpos contra esa proteína. "Entonces, si en algún momento nos ingresa el coronavirus por alguna infección, por contacto estrecho con alguien contagiado, nuestro sistema inmunológico va a detectar la proteína del coronavirus en el propio virus activando la respuesta celular y la respuesta humoral con los anticuerpos de memoria que uno generó a partir de la vacuna”, concluye.

Para producir la sustancia activa comenzó el proceso de transferencia tecnológica a mAbxience. Al dimensionar esta etapa, Iglesias señala que la empresa se había dedicado hasta ahora a la producción de anticuerpos monoclonales, que se utilizan para tratar algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide.

“Si bien contamos con la infraestructura necesaria para elaborar la materia prima de la vacuna, y esa es una de las razones por las que nos eligieron, hay que hacer ajustes porque es un producto distinto a los que realizamos habitualmente, especialmente en materia de bioseguridad, ya que lo que vamos a producir ahora son virus, que es lo que compone la vacuna”, explicó. Al mismo tiempo, se aceleró un proceso de expansión en la capacidad productiva, que si bien estaba previsto en la planta que la empresa inauguró en febrero, en Garín, se adelantó en el tiempo para responder a este desafío.

santafesino vacuna oxford 2.jpg Si se aprueba, el producto estará disponible casi de inmediato, para buscar el control de la pandemia, Prensa UNL

Todo este esfuerzo de recursos se realiza “a riesgo”, ya que la producción de la vacuna se pondrá en marcha mientras continúan los ensayos clínicos de fase 3, que son los que confirmarán si esta fórmula protege eficazmente contra el virus. Si se aprueba, el producto estará disponible casi de inmediato, para buscar el control de la pandemia, garantizando el acceso a la vacuna en América latina y el Caribe. “Nosotros esperamos estar produciendo antes de fin de año. De todas maneras, hasta que pueda estar disponible para el público van a pasar algunos meses más. Todo depende del resultado de los ensayos clínicos, que lleva adelante AstraZeneca, y aun cuando sean positivos implican después una serie de procedimientos de aprobación para que pueda distribuirse”, explicó.