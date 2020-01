Una jornada calurosa se espera en la ciudad

Santa Fe amaneció con 26 grados y una térmica que llegaba casi a los 30 a las 6.30 de la mañana y según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL se observa en la región, el predominio de masas de aire cálidas las cuales permiten jornadas soleadas y con temperaturas en ascenso. No obstante esto y debido a la entrada de una masa de aire relativamente más fría, las condiciones deberían comenzar a inestabilizarse hacia la tarde o la tarde/noche, con alguna posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas. Mientras que para mañana jueves, las condiciones deberían ser inestables en general, con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunas tormentas aisladas. Las condiciones deberían tender a mejorar hacia últimas horas del día o primeras del jueves, con suave tendencia en descenso de las temperaturas. Para hoy se espera una máxima de 39º.

En tanto para la mitad de la semana, el miércoles, se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto a cubierto. Condiciones algo inestables a inestables y posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descarándose algunas tormentas aisladas. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste, cambiando a moderados predominando del sector sur/suroeste. Mínima de 25º y máxima de 35º.

Para el jueves, cielo parcialmente cubierto a cubierto y con condiciones algo inestables a inestables. Posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descarándose algunas tormentas aisladas. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste, cambiando a moderados predominando del sector sur/suroeste. Las temperaturas rondarán entre los 21 y 31 grados

Por último el viernes, el cielo estará despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste. Temperaturas en descenso de las mínimas (18º) y poco cambio de las máximas (32º)