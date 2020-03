"Ya hay circulación de coronavirus en Santa Fe", afirmaron desde el gobierno provincial

Este miércoles el gobernador Omar Perotti, el ministro de Salud, Carlos Parola y la secretaria de la misma cartera, Sonia Martorano dieron una conferencia de prensa para comunicar un aumento en los registros de casos positivos de coronavirus en la provincia. Son 39 en total, hay 59 casos en estudio y 96 ya fueron descartados.

"Ya tenemos casos distribuidos en la provincia. Ayer hablamos de 17 y hoy de 39. No tiene que ver con un aumento de un día al otro, sino que hace 72 horas nos permitieron con kits que teníamos realizar los análisis en Rosario. Todo lo que estaba en espera, con un rápido corrimiento de las muestras, aumentaron los casos. Hoy tenemos una foto verdadera de la realidad. Algunas muestras fueron tomadas hace 48 horas. Nos permite una mejor visión del día de hoy", advirtió Martorano.

Por su parte, Parola, explicó: "Estamos fortaleciendo todo el sistema de salud provincial, empezando por el norte, en Reconquista, y un trabajo entre el sector público y privado que es muy importante. Mientras más tempranamente tengamos conocimiento del caso y del diagnósticos, menos capacidad de dispersión habrá". El ministro aclaró a UNO Santa Fe que las muestras que dan positivas de coronavirus en el laboratorio de la provincia, no se remiten al instituto Melbrán para ser reafirmadas. "Salvo que sea algún caso particular; es total la seguridad del laboratorio", afirmó.

Y apuntó: "Les vamos a insistir en el cuidado de no salir y tomar todas las medidas anunciados y en la difusión que hacemos desde la provincia".

Del total de casos positivos, 8 son de la ciudad de Santa Fe; 10 de Rosario; 1 Villa Gobernador Gálvez; 3 de Santo Tomé; 1 Sauce Viejo; 1 Casilda; 4 en Rafaela; 1 Villa Constitución; 2 Helvecia; 1 Venado Tuerto; 1 Esperanza; 1 San Javier; 3 Gálvez y 2 en Roldán.

De los casos registrados, 33 tienen antecedente de viaje al exterior, un caso tuvo contacto con un confirmado, dos están en estudio y dos estuvieron en contacto con provincias con circulación. "Ya comenzamos con casos sin antecedentes de viajes, con contactos sospechosos, pero en otros casos tenemos viajes dentro del país. Con antecedentes de ir a Chaco y Capital Federal. Tenemos que extremar el aislamiento", indicó Martorano.

[EN VIVO] Conferencia de prensa #Coronavirus (COVID-19).

En esta línea el gobernador detalló: "Son números que no nos gustaría dar. Se han pasado las tres mil detenciones a quienes no están respetando el aislamiento y algunos la cuarentena". Y sostuvo: "Sigue siendo mayormente el vínculo, haber regresado de viaje el número de casos positivos. Son casi 25 mil los que regresaron en el mes de marzo. Los que volvieron los primeros días ya tienen que haber superado los 14 días, pero por favor es fundamental la cuarentena y el contacto con otras personas. Que haya gente que no ha viajado al exterior y es positivo muestra que el contacto con provincias o zonas de riesgo ya también trae esas consecuencias. Como Chaco y Capital Federal".

"Mantener el aislamiento permitirá que no circule. Y la estructura del sector público y privado, cuando vayamos en el pico de crecimiento, soportará atenderlos a todos. Imaginen que estamos empezando abril, mayo, y con las enfermedades tradicionales de esos meses. Empiezan los resfríos, la gripe, la neumonía. Si no cumplimos hoy el aislamiento, con el pico de la mayor cantidad de gente con coronavirus, no nos van a alcanzar los médicos, ni las enfermeras ni el material sanitario", agregó.

• LEER MÁS: Son 39 los casos positivos de coronavirus en la provincia: 8 son de la ciudad de Santa Fe

Y recordó llamar 0800 555 6549: "Para cualquier consulta de síntomas, no hay una persona que atiende el teléfono, sino un grupo de profesionales preparados y entrenados para ver cada uno de los casos. Eso nos permite no estar yendo todos a los centros de salud, a nuestros hospitales y clínicas. Tratar de resguardar las conductas y salidas exclusivamente para lo permitido. Las personas que tienen que hacer cuarentena no tienen que salir de su domicilio, será un familiar o amigo el que haga el abastecimiento. Es distinto al aislamiento. El que está en cuarentena no sale. Más nos movemos más nos vamos a encontrar con las posibilidades de expansión y contagio".

Por último destacó que una de las actividades que quedan exceptuadas en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio es el transporte de producción agropecuaria, alimentos, combustibles y de insumos médicos. En esta línea anunció que se establecieron puestos sanitarios en los límites de la provincia y se le realizan controles a los camioneros. "Están los puestos en Florencia, Villa Minetti, Tostado, en Ramona, Ceres y Rufino y en la Ruta 11 en el acceso a la autopista de Santa Fe. Se analizan más puestos en ingresos para controles".

"Se ha sugerido a cada ciudad o comuna que vayan generando acciones de retenes o limite los ingresos a sus ciudades al fin de tenerlos más controlados e identificados. Uno de esos ingresos son los camiones, habrá que realizar controles sanitarios y acompañarlos en la carga o descarga y en la entrada y salida de las localidades", concluyó.