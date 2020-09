En los últimos días, los trabajadores de la salud de la provincia de Santa Fe están haciendo un pedido a toda la comunidad, especialmente ante el aumento de casos de Covid-19, que es que se respete las medidas de prevención: usar el barbijo, no compartir el mate o salir de casa solo si es necesario, evitando aumentar la circulación de gente en la ciudad. Lo hacen porque al ser quienes batallan en la primera línea contra la pandemia desde el primer día, ya sienten el cansancio y también ven cierto relajamiento por parte de la sociedad.

En este caso, la coordinadora territorial y responsable técnica de enfermería de la provincia, Viviana Servidio hizo público a través de sus redes sociales una emotiva carta para concientizar y mostrar el trabajo que llevan adelante día a día:

El texto completo

Necesitamos estar bien...

Ya no queremos felicitaciones,

aplausos, homenajes, ni siquiera reconocimiento...

Hoy más que nunca necesitamos que cuides tu vida y cuides la nuestra... Estamos batallando, pero no vemos un buen horizonte, solo vemos miles de personas disfrutando de plazas, parques, playas, reuniones y tantas cosas más que va a contramano de lo que está pasando... y nos duele, duele muy adentro, duele el corazón y el alma... porque es lo que estamos dejando... y quizá no lo sabés (quizá sí), pero tenemos miedo, porque también tenemos familia, también tenemos colegas, colegas que pueden comenzar con un simple aislamiento y luego terminan con una respiración asistida, y en el peor de los casos, quizá no los veamos más... Duele, no sabés cuánto...

Duele lo que se puede evitar pero no se evita... Elegimos estar donde estamos, elegimos ayudar y curar, elegimos salir a dar pelea, elegimos ganar esa pelea, pero necesitamos el aliento y apoyo de esta tribuna... no con aplausos, ya no sirve... solo tu responsabilidad y conciencia.

