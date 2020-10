Un técnico con pasado en Colón va por otro título en México

Tijuana, además de Guede (ex DT de Nueva Chicago y San Lorenzo), cuenta con los argentinos Miguel Angel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing Club y Rosario Central) y David Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Racing Club).

En el Monterrey que dirige el Turco Mohamed juegan los argentinos Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, Godoy Cruz y Racing Club), Matías Kranevitter (ex River), Rogelio Funes Mori (ex River) y Maximiliano Meza (ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente).

El campeón de la edición 2019 de la Copa México fue el América, que además es el más ganador con seis trofeos, y se impuso en la final sobre Juárez.