Apenas llegado a Casasol, Jonatan Álvez habló con UNO Santa Fe y comenzó diciendo: "Estoy bien, tranquilo, venimos de disfrutar las vacaciones, merecidas por todo el esfuerzo que hicimos. No se lograron los objetivos en la temporada pero venimos con otra ilusión, con pilas recargadas".

Sobre si tuvo contacto con alguien de Unión, Jonatan Álvez reveló: "No hablé con ningún dirigente, nadie se me acercó. Me tengo que presentar porque tengo contrato hasta el 31, uno como jugador respeta la labor, esperemos lo que salga".

Álvez.mp4

"No creo que siga en Unión, como nadie se me acercó es muy difícil, me voy a presentar y analizaré mi futuro, que sea lo que Dios quiera", agregó Jonatan Álvez.

Sobre si evaluó algunas alternativas para su futuro, Jonatan Álvez afirmó: "Mi representante soy yo, todavía no tuve ninguna oferta, está todo el mundo con la locura del Mundial, una vez que termine los clubes se empezarán a mover, nos vinimos a presentar como todos los jugadores. Hay que ver lo que viene por delante".

WhatsApp Video 2022-12-05 at 08.08.30.mp4

"No se me acercó nadie, los dirigentes saben lo que están haciendo, como jugadores tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es trabajar. Si van a hacer lo que hicieron el año pasado de no pagar... Más allá del dinero queremos jugar, y demostrarle al club que tenemos intenciones de jugar y demostrar en la cancha".

Sobre su situación con Unión, Jonatan Álvez reconoció: "Conmigo hay una deuda, mi situación es así, tengo contrato hasta el 31 lo voy a respetar, hasta lo que me digan, capaz que ahora me planteen algo y luego veré lo que pasa".

Se lo consultó sobre si tuvo la chance de hablar con Gustavo Munúa, y Jonatan Álvez destacó: "No hablé con el profe, recién le voy a ver la cara, capaz que me agarra para hablar, trataré de hacer una buena pretemproada, y los chicos que se van a quedar. Me gustaría mucho quedarme, me gustó mucho Santa Fe, su gente, me sentí en mi casa, hay que esperar y ver qué pasa".

En el final, cuando se le pidió un mensaje al hincha de Unión, afirmó: "A la gente le quiero pedir disculpas, el año no terminó pero en el principio mostré una cosa y luego fui otra por las lesiones, la gente me apoyó en las buenas y las malas, agradecerles a esa gente, y a la gilada ni cabida, el fútbol es así, a veces pasan esas cosas que uno no quiere".