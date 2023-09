Así quedó el plantel de Unión, puesto por puesto

Unión arrancó la Copa de la Liga sabiendo que debe sumar para escaparle al descenso. Tiene un comienzo positivo, con cuatro puntos cosechados de seis posibles, por lo que alimentó la ilusión de los hinchas de, por qué no, pensar también en algo más ambicioso. De igual modo, las cosas están claras y se mantienen los pies sobre la tierra. Se quiere ir partido partido y ahora el próximo escollo será San Lorenzo el lunes que viene en el 15 de Abril por la 3ª fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El Tate completó su plantel con siete caras nuevas. Se hicieron algunas gestiones antes que finalice el mercado de pases el jueves pasado, pero no prosperaron. Sobre todo, porque el DT Cristian González ya estaba conforme con lo que había y que, si no era alguien tan relevante, no había necesidad de "traer por traer", frase que utilizó en reiteradas ocasiones.

Eso sí, llegaron apellidos con quizás poco cartel, salvo Nicolás Orsini, por venir de Boca. Luego, más que nada valores con perfil bajo y jóvenes que quieren sumar. En este caso, por ahora el aporte del pibe Gonzalo Morales viene siendo muy satisfactorio.

Cristian González.jpg Prensa Unión.

Se podría decir que Kily cuenta con dos jugadores por puesto y en algunos casos más. Vale resaltar que hay apellidos que pueden adaptarse a otras posiciones, dándole más herramientas inclusive. A modo de guía, se hace el repaso cómo estaría conformado el plantel, que puede tener incluso la inclusión de más chicos de las inferiores.

Arqueros: Sebastián Moyano, Nicolás Campisi, Diego Gonzalo y Lucas Meuli.

Laterales derechos: Francisco Gerometta, Federico Vera y Lisandro Morales.

Zagueros: Nicolás Paz, Oscar Piris, Franco Pardo, Rafael Profini, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Juan Pablo Ludueña.

Laterales izquierdos: Jairo O'Neil y Kevin Zenón.

Volantes centrales: Joaquín Mosqueira, Patricio Tanda, Enzo Roldán y Tiago Benga.

Volantes ofensivos: Mauro Luna Diale y Mateo Del Blanco.

Delanteros: Gonzalo Morales, Tomás González, Nicolás Orsini, Jerónimo Dómina, Daniel Juárez y Mariano Meynier.