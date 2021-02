Azconzábal: "Necesitamos un plantel homogéneo que compita"

Y luego, aportó: "Quizás con un poco más de eficacia, en los metros finales lo hubiéramos ganado, sirve para que los chicos sigan creciendo en la idea, en busca de diferentes formas, hay que mejorar, algo parecido a Patronato, nos patearon dos veces o tres y nos convirtieron".

Cuando se puso a analizar de lleno el desarrollo del compromiso, Azconzábal admitió que "en líneas generales durante 90 minutos la situación a la hora de defender fue más positiva que negativa, hay una jugada puntual de pelota parada. El rival no atacó porque defendimos bien, el rival para ganar, todas las intenciones hubieran sido favorables. Cuando manejás la pelota y la perdés y la recuperás, estás marcando bien. Jugadas puntuales, nos patearon dos veces adentro del área y nos convirtieron".

En otro tramo de su alocución añadió que "Troyansky hace una semana se fue, si sacamos a Moyano, el promedio que pusimos en campo de jugadores era de 23 años, está la urgencia que si no ganás no servís, hay que modificar equipos y jugadores, sería importante que estos chicos se consoliden en Primera, con el acompañamiento de algunos grandes. Debemos encontrar algo diferente, a veces los procesos de consolidación en el medio pueden llegar a dar situaciones incómodas. Ojalá encontremos algo diferente en los refuerzos, no es un mercado fácil, hay veces que no llegamos o elijen otras instituciones".

Respecto a Acevedo en su vuelta, aportó que "es un jugador de trayectoria, tuvo un buen paso por Unión, viene de alternar, pasará por él demostrar ganas y cualidades que las tiene".

En relación a los goles recibidos, dijo que "intentamos tener variantes durante el juego para sorprender o ser más eficaces, a veces el rival quedó muy marcado ante situaciones favorables, las modificaciones hay que buscarle variantes, a veces se da y en otras no".

Para luego, disparar: "Pareciera que molesta que el equipo llegue muchas veces y marque solo dos goles, prefiero llegar muchas veces veces, sino tenés que tener eficacia muy alta. Siempre si ganás está todo bien".

En la parte final, cuando le preguntaron por Borgnino, el DT rojiblanco enfatizó que "fue el primer que se cerró cuando arrancó el ciclo, es un amistoso con Central se lesionó. Tuvo sus minutos, es un aliciente y me alegro. Deberá competir, necesitamos un plantel homogéneo que compita, siempre intentamos exigirle en este caso a Borgnino que estuviera lo más pronto posible para que el equipo".