Unión rescató un empate en el descuento ante Atlético Tucumán

Con el correr de los minutos, la visita adelantó sus líneas, intentando a partir del accionar de Mussis poder hacerse del balón para generar acciones de riesgo. Al Tate le costaba progresar por el despliegue de su adversario, que retrocedía bien cuando no disponía del balón.

Ese buen presente para los tucumanos se refrendó en la red adversaria, cuando la defensa rojiblanca quedó desequilibrada y si bien en primera instancia Moyano pudo controlar, en la segunda pelota llegó el centro para que Ramiro Carrera, llegando solo por el medio, ponga la apertura del marcador en apenas 16' de acción.

Con todo fue el equipo del Vasco para empatarlo y tuvo dos claras: primero un cabezazo de Cuqui Márquez que pasó cerca del palo derecho de Lucchetti, y a los 24' el Laucha le tapó de manera impecable un mano a mano a Luna Diale.

A los 27', otra vez por la derecha, Vera llegó hasta el fondo pero lejos de enviar un centro prefirió probar al arco, aunque sin buen destino. Y el premio de tanto insistir le dio réditos al conjunto rojiblanco.

Iban 29' y nuevamente todo nació desde el sector derecho, aunque esta vez ese centro lo capitalizó muy bien desde afuera del área Ezequiel Cañete para sacar un gran remate rasante que dejó desairado al veterano Lucchetti. Unión lo igualaba y era merecido. Y el mismo exjugador de Boca tuvo el desnivel pocos minutos después.

Mussis nuevamente sacó de la galera un centro estupendo en la parte final de la primera mitad y solo, Santiago Vergini les ganó a todos con un cabezazo que dejó sin posibilidades a Moyano. Nuevamente a remar para los rojiblancos. De esa manera se diluyó la etapa inicial en la Avenida López y Planes.

En el inicio del segundo tiempo, Unión obligado por el resultado adverso adelantó de movida sus líneas pero Atlético defendió bien e hizo circular el balón, al menos en los 5' iniciales, lejos del marco de Lucchetti. En 8'' fue Mussis quien tuvo un tiro libre a merced pero su remate se fue apenas arriba del travesaño.

Con mucha fortuna en 15' la visita evitó el empate luego de un centro cruzado que agarró mal parado al Laucha, el propio Carrera sobre la línea le ahogó el grito de gol al rojiblanco. Empezaron a llegar los cambios en ambos elencos, el anfitrión buscando mayor peso en el área rival, en tanto el Decano apelando también a refrescar su línea de ataque.

Unión lo desbordó por las bandas y esta vez fue García el que se perdió el empate. Como podía aguantaba la visita los embates de un rival al que le faltaba la puntada final para equiparar el tanteador. Borgnino entró bien y tuvo su chance a los 25'. Azconzábal mandó a la cancha a Mauro Pittón en su regreso y Galván tuvo en un centro cruzado el empate a los 35'. Los santafesinos eran más pero se les negaba la conquista.

El partido se moría y Cañete probó desde afuera, apelando a una tapada bárbara de Lucchetti. Nuevamente Atlético Tucumán parecía que se llevaba todo desde la capital provincial. Pero Marco Borgnino tendría la última palabra con un tiro libre magníficamente ejecutado que le puso un manto de justicia al resultado final. Unión salvó la ropa en la agonía, con cosas para corregir pero un premio a la búsqueda constante.

SÍNTESIS

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván y Juan Carlos Portillo; Ezequiel Cañete, Juan Nardoni, Nelson Acevedo y Gastón González; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Juan Pablo Azconzabal

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Agustín Lagos, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis y Ramiro Carrera; Kevin Isa Luna y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles: PT 16' Ramiro Carrera (AT); 29' Ezequiel Cañete (U); 39' Santiago Vergini (AT); ST 49' Marco Borgnino (U).

Cambios: ST 13' Juan García y Marco Borgnino x Kevin Zenón y Mauro Luna Diale (U); 15' Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti x Franco Mussis y Kevin Isa Luna (AT); 30' Mauro Pittón x Nelson Acevedo e Imanol Machuca x Fernando Márquez (U); 32' Fabián Monzón x Ramiro Carrera (AT); 40' Marcelo Ortiz x Agustín Lagos (AT); 45' Francisco Gerometta x Federico Vera (U).

Amonestados: Acevedo, Zenón, M. Pittón (U); Risso Patrón, Acosta, Toledo, Monzón, G. Ortiz (AT).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: 15 de Abril.