Eduardo Magnín, el plan B que tienen los dirigentes de Unión

Unión aceleró en las últimas horas las gestiones para conseguirle un reemplazante a Leonardo Madelón. Fue así que el mismo Sergio Rondina reconoció que tuvo una reunión vía Zoom con los dirigentes de Unión, que le hicieron saber del proyecto deportivo. Sin embargo, Huevo también negocia su continuidad en Arsenal, con lo cual se conoció que los popes tatengues manejan a Eduardo Magnín como Plan B.

Rondina el miércoles tuvo un contacto con los dirigentes de Arsenal, quienes le hicieron saber su deseo de que continúe en el club, más allá que la gran duda del entrenador estaba puesta en la gran cantidad de jugadores a los cuales se les termina el contrato (nueve de 11).

Lo que más sedujo a Huevo Rondina de la propuesta, más allá que se le deben algunos meses de contrato como así también el premio del ascenso a Primera División, fueron los dos años de contrato, con lo cual sería una ventaja sobre el ofrecimiento que le brindó Unión.

Pero en el encuentro virtual que mantuvo con los dirigentes tatengues, Rondina también quedó muy satisfecho. De hecho llegó a dicha reunión casi convencido de continuar en Arsenal, pero la propuesta y el proyecto deportivo que le acercaron desde Santa Fe fue muy tentador, según pudo averiguar UNO Santa Fe que le reconoció a sus allegados.

En tanto que los dirigentes de Unión también quedaron muy satisfechos con el encuentro que tuvieron con Huevo Rondina, que ahora deberá decidir si continuar en Arsenal o bien dar un giro en su carrera deportiva, con un progreso económico que se le ofrece para que se convierta oficialmente en el sucesor de Leonado Madelón.

Pero las gestiones de los dirigentes de Unión no terminaron allí, ya que también aceleraron las gestiones con las alternativas en caso que Rondina decida quedarse en Arsenal. De esta manera, trascendió que Eduardo Magnín sería el Plan B, luego de su gran trabajo en la Reserva.

magnin.jpg

Eduardo Magnín se encuentra trabajando en Platense de Reconoquista luego de su paso por Unión, donde dejó de trabajar tras la decisión que tomó Madelón de contar con un nuevo proyecto futbolístico para la Reserva. "Es insólito la manera en que se maneja: cualquier pastito que crece a su alrededor lo fumiga. No voy a hacer cargo a nadie de lo que estoy diciendo, pero es hora de que se le saque la careta a este payaso. Evidentemente los que trabajamos para Unión a Madelón le molestamos", manifestó Renoleta hace un par de semanas.

Y luego Eduardo Magnín agregó: "En algún lugar me lo voy a cruzar. Habrá visto una sombra muy grande donde trabajamos nosotros. Evidentemente hace dos años y medio que nos quiere limpiar y me viene tirando baldes de mierda. Quiero saber bien clarito cuál es el problema".

"No guardo rencor, Unión me dio todo y soy un agradecido. Que yo hoy no esté en Unión no fue por decisión de los dirigentes, fue puntualmente por otra cuestión que la hablé en su momento y lo hice desde el enojo y el dolor", destacó Eduardo Magnín en otra parte de la charla que mantuvo hace un tiempo con Radio Gol (FM 96.7).

Lo concreto es que Magnín es el entrenador que los dirigentes manejan como opción en caso de que Rondina finalmente se termine decidiendo por la propuesta de Arsenal. Lo que queda claro es que si se da la contratación del exjugador y DT de Reserva de Unión, los dirigentes lograrán el competido en cuanto a uno de los requisitos que tenían en esta búsqueda, ya que algunos pretendían que el próximo DT tenga un sentido de pertenencia para con la institución.