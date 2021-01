Federico Vera contó lo que pretende mejorar con Unión

El caso de Federico Vera es realmente saludable. Esperó su oportunidad y de a poco se está asentando en el máximo nivel profesional del fútbol doméstico. En diálogo con radio Sol 91.5 afirmó que "soy lateral derecho, siempre estuvo en esa posición, pero si me ponen en otro lado voy a jugar".

Para más adelante, añadir: "Jugué varios partidos de tres en las inferiores, me gusta mucho Dani Alves. Creo que me las rebusco, no digo que pueda rendir igual que en el lateral derecho, pero uno hace todo lo que sea necesario para ayudar al equipo".

LEER MÁS: ¿Cuánto pagó Unión para quedarse con Franco Troyansky?

En cuanto al trabajo realizado desde su llegada al plantel superior, Vera consideró que "estoy mejorando mucho en la marca, que es una debilidad. En todo este tiempo estoy entrenando bastante y eso, a la vez de poder terminar mejor las jugadas. Por allí sucedía que llegaba 6 veces al área rival y terminaba 3 bien, bueno ahora quiero por lo menos hacerlo bien 5 veces".

Vera también es consciente que en su posición le toca pelear la titularidad con Francisco Gerometta, otro chico que la peleó desde abajo en el club. Al respecto subrayó: "Hablamos siempre con Tati, tenemos una muy buena relación, estamos felices porque por primera vez dos chicos del club estamos peleando esa posición, él es un amigo y ambos nos apoyamos uno al otro, cuando al otro no le toca jugar".